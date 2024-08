Babi Domingos garante 1ª final olímpica individual da ginástica rítmica

Barbara Domingos é a primeira brasileira finalista na competição individual de ginástica rítmica das Olimpíadas. Nesta quinta-feira, em Paris, a atleta conquistou notas altas nas apresentações dos quatro aparelhos e foi à decisão da disputa por medalha depois de ficar entre as dez melhores ginastas do dia.

A PROVA

Na primeira rotação, Babi fez sua apresentação com a bola e a música Je Suis Malade. A ginasta brasileira teve uma boa performance e tirou 33.100. Pouco depois, com o arco, a atleta conseguiu uma apresentação praticamente perfeita que rendeu uma das melhores notas da vida: 34.750. Ao se deparar com a façanha que fez com a música Circle of Life, ela foi às lágrimas.

No retorno à quadra, Babi fez sua apresentação de fita com a música Bad Romance, levantou a torcida na Arena La Chapelle e conseguiu 31.700.

Para finalizar, a brasileira entrou no tablado com as maças e a música Garota de Ipanema. Houve um pequeno erro, mas Babi tirou 30.200 e assegurou sua vaga na final.

COMO FUNCIONA A COMPETIÇÃO

Na qualificatória, as ginastas competem com os quatro aparelhos. As 10 melhores performances, no somatório das rotinas, avançam para as finais individuais. A decisão —que será já na sexta-feira— tem o mesmo formato, e resultam na conquista de medalhas para as três primeiras