B3 celebra o aniversário de São Paulo com programação cultural especial

Para celebrar os 470 anos de São Paulo, a B3 convida todos para participarem de uma série de atividades culturais que celebram a história da capital paulista. Serão realizadas apresentações musicais e disponibilização de gratuidades especiais nos museus patrocinados pela bolsa do Brasil ao longo do dia 25 de janeiro. Esse é o segundo ano que a B3 participa do circuito cultural no aniversário de cidade, tendo reunido mais de centenas de visitantes em atividades desenvolvidas nos prédios da bolsa em 2023.

O Instituto Baccarelli, organização patrocinada B3 que promove transformação e inclusão social por meio da música, se apresenta novamente nos prédios da bolsa do Brasil. As apresentações musicais convidam o público a conhecer os espaços que abrigam o coração do mercado de capitais brasileiro. (Confira os horários e locais na programação abaixo). Serão disponibilizadas entradas gratuitas no MUB3, o museu da bolsa do Brasil, no Museu do Ipiranga e na Pinacoteca.

“Mais uma vez, abrimos as portas da nossa casa para a arte, a história e a cultura, em uma data tão simbólica para a cidade que há tanto tempo abriga a bolsa do Brasil. É uma grande alegria trazer a sociedade para mais perto do mercado de capitais por meio de atividades interativas, música e muito conhecimento compartilhado”, comenta Bruna De Caro, superintendente de marca e marketing na B3.

A B3 tem o compromisso de apoiar na democratização do acesso à cultura, por meio de parcerias e patrocínios que facilitem o acesso da sociedade a esses espaços. Em 2023, a bolsa do Brasil apoiou 25 projetos, e possibilitou que mais de 95 mil pessoas acessassem os 7 museus patrocinados por meio do oferecimento dos dias de gratuidade. Dentre as instituições apoiadas estão o MASP, a Pinacoteca de São Paulo, o MIS , o Museu Judaico e MUB3, na capital paulista, no Instituto Inhotim, localizado em Minas Gerais, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Além das gratuidades, a bolsa do Brasil patrocina ainda uma série de iniciativas culturais, como musicais, eventos e exposições. Além das gratuidades, a bolsa do Brasil patrocina ainda uma série de iniciativas culturais, como musicais, eventos e exposições.

Confira a programação completa

Apresentações Instituto Baccarelli

Horário Programação Localização 10h Apresentação Quinteto de Metais do Instituto Baccarelli B3 Rua XV de Novembro, 275 12h Apresentação Quarteto de Cordas do Instituto Baccarelli B3 Rua João Brícola, 59 14h Apresentação Quinteto de Metais do Instituto Baccarelli B3 Rua XV de Novembro, 275 16h Apresentação Quarteto de Cordas do Instituto Baccarelli B3 Rua João Brícola, 59

Gratuidades

MUB3 – das 9h às 17h

Rua XV de Novembro, 275

Museu do Ipiranga – das 9h30 às 17h

Rua dos Patriotas, 100

Pinacoteca – das 18h às 20h.

Endereço: Praça da Luz, 2

Passaporte NICHO

Além disso, a programação do aniversário da cidade incluí também o “Passaporte NICHO”, promovida pelo Núcleo de Instituições Culturais do Centro Histórico e apoiada pela B3. A organização composta por líderes da Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Museu da Bolsa do Brasil, Pateo do Collegio e Fundação Theatro Municipal de São Paulo, propõe a visitação dos aparelhos culturais localizados no centro histórico da cidade no dia 25 de janeiro. Em cada um dos locais, o visitante recebe um carimbo no passaporte, e ao completar o roteiro, pode resgatar pingentes colecionáveis exclusivos representando a arquitetura de cada edifício visitado.

A retirada do passaporte pode ser realizada no Pateo do Collegio no dia 25/01 e a base para colecionar deverá ser retirada no Theatro Municipal de São Paulo. Todos os equipamentos culturais do NICHO terão atividades e entrada gratuita no dia aniversário da cidade de São Paulo.