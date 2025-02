Azzy ostenta carreira de sucesso em seu novo single “ZYZY”

Azzy, artista multifacetada, dona de uma voz inconfundível e letras que ecoam a força da mulher, está de volta! Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, ela lança “ZYZY“, canção autoral que enaltece suas conquistas, deixando em evidência o poder da autoestima. O single chega a todas as plataformas digitais via Warner Music Brasil. Confira:

Com atmosfera intimista e provocativa, “ZYZY” traz em seu contexto o posicionamento da rapper, imprimindo na letra sua personalidade e independência enquanto mulher e artista. Mas o terror deles / É que eu sou pica / tô sempre na mídia / e a Globo me ama / Tô fazendo filme / tô na Netflix / Se tu não quiser / vai me ver passando / vai me ver passando na tua rua de XRE / Vai ficar se perguntando / Como eu perdi essa mulher”.

“’ZYZY’ é uma canção que diz muito sobre minha trajetória até aqui. Quero que cada mulher se sinta poderosa e dona do seu destino ao ouvir essa música. A autossuficiência é a chave para a nossa revolução pessoal, e ‘ZYZY’ é o meu convite para todas se juntarem a essa celebração.”, comenta Azzy.

Com uma carreira em ascensão, e uma base sólida de fãs, que se traduz em 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 2,2 milhões de seguidores no Instagram, a rapper e atriz Azzy se destaca como uma das principais vozes do rap nacional. A artista, que já deixou sua marca no Rock in Rio 2022, com uma performance memorável, promete surpreender o público durante todo o ano, com uma série de singles que exploram diferentes sonoridades e temáticas.