Azulão empata com o Juventus jogando no Anacleto Campanella

Abrindo a segunda rodada da Copa Paulista 2024 neste sábado o São Caetano empatou em 2×2 com a equipe do Juventus jogando no estádio Anacleto Campanella.

Em dois momentos o Azulão esteve a frente do placar, mas acabou cedendo o empate. Com um domínio territorial e também das ações do jogo o São Caetano criou mais oportunidades de perigo contra a meta adversária. O técnico Edson Vieira manteve o time sempre no campo de ataque com jogadas rápidas pelas pontas e infiltrações, porém a diferença de volume de jogo não se traduziu em gols e o time somou apenas um ponto em casa.

Douglas Nathan e Wermeson marcaram para o Azulão que volta a campo no próximo sábado diante do União Suzano novamente em casa.