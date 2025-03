Azul mantém liderança histórica na retomada de jatos em Fernando de Noronha 

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, retomará, a partir do dia 7 de maio, suas operações com aeronaves a jato em Fernando de Noronha (PE) de/para o aeroporto de Recife. Conforme alocação de capacidade da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a empresa manterá sua posição de companhia líder de oferta na ilha de Fernando de Noronha, com 18 frequências semanais em cada sentido. Os voos serão feitos com aeronaves Embraer E2.

Ao todo a companhia oferecerá de cerca de 4.900 assentos semanais, entre chegadas e partidas. “Por todo esse período de ajuste na pista do aeródromo, a Azul não mediu esforços para garantir aos moradores, trabalhadores e turistas suas operações na ilha, cuja presença é histórica e muito próxima. Foram inúmeros voos extras, de carga, de emergência e de fretamento que movimentaram a economia da Ilha, bem como o trânsito de pessoas para o continente”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Planejamento Estratégico, Malha e Alianças da Azul.

“Para a Azul, o retorno das operações com aeronaves a jato significa um avanço importante e contribuirá, sobretudo, com o desenvolvimento turístico e econômico da ilha devido maior capacidade de passageiros e carga”, avalia Vitor Silva.

A retomada da operação dos jatos permitirá que a companhia realize, em futuro próximo, voos para outros destinos além de Recife. “É importante destacar que, eventualmente, a Azul poderá voltar a operar voos a partir de Campinas durante a alta temporada de verão, ampliando o acesso a turistas, também fortalecendo a economia local e regional”, completou o gestor.

