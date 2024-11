Azeite lidera vendas na Black Friday enquanto brasileiros adaptam hábitos de consumo

A Black Friday, que se originou nos Estados Unidos e marca o início das compras de final de ano, tornou-se uma data significativa no Brasil, especialmente no comércio eletrônico. Um levantamento recente da Ebit|Nielsen destacou o azeite como o produto mais vendido online entre os dias 16 e 22 de novembro. Marcas como Terra de Camões e Andorinhas lideraram as vendas na categoria de azeites extra virgem, evidenciando uma mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros.

O aumento expressivo nas vendas de alimentos e bebidas, com um crescimento de 31,5% em comparação ao ano anterior, é notável. Esse incremento reflete não apenas a popularidade crescente do comércio eletrônico, mas também a adaptação dos consumidores à inflação que afetou o preço do azeite, acumulando quase 50% nos últimos 12 meses.

Além do azeite, produtos cosméticos também figuram entre os mais procurados. O óleo de restauração capilar da L’Oréal e o creme hidratante da Cerave ocuparam posições de destaque no ranking. Esses dados foram obtidos através do monitoramento dos principais sites de compras pela internet do país, proporcionando um panorama detalhado dos hábitos de consumo durante a semana que antecede a Black Friday.

Para 2024, há uma tendência clara de diluição das compras ao longo do mês de novembro, ao invés da concentração na própria sexta-feira de descontos. Essa mudança é corroborada por pesquisas realizadas por Miéluz e Promobit, indicando que um quarto dos consumidores prefere realizar suas compras ao longo da semana da Black Friday.

Em conclusão, a Black Friday continua a ser um marco importante para o comércio eletrônico no Brasil. No entanto, as tendências de consumo estão evoluindo, com os consumidores buscando distribuir suas compras ao longo do mês, refletindo uma estratégia mais planejada diante das ofertas disponíveis.