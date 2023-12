Axé, sertanejo e forró se unem no segundo dia de Carnatal

Com mais de 20 mil pessoas reunidas para o segundo dia de Carnatal, a noite se iniciou com o trio de Bell Marques que se apresentou pelo segundo dia consecutivo fazendo a alegria dos foliões com 2 voltas no corredor da folia. Logo após, Claudia Leitte subiu ao trio cantando novos e antigos sucessos que levaram o público ao delírio, “Liquitiqui”, “Potinho”, “Verão Dos Meus Sonhos”, fizeram parte do “Bloco Largadinho” que contou com a participação da cantora Marina Elali, juntas apresentaram “Bola de Sabão” e “Amor Perfeito”.

Comandando o “Bloco do Gigante”, Léo Santana fez juz ao seu sucesso ao longo do ano e cantando mais de três horas em cima do trio, os foliões curtiram hits como: “Posturado e Calmo”, “Zona de Perigo”, “Cama Repitida”, “Áudio Que Te Entrega”, entre outros.

Dentro da Arena, Rafa e Pipo deram o pontapé inicial no Camarote Beats, os filhos de Bell Marques agitaram o público com “Se O Passarinho Voou”, “Decisão Errada”, além dos sucessos de axé conhecidos pelos foliões. Na sequência, Hugo & Guilherme pisaram pela primeira vez em solo natalense, estreando diretamente no palco do maior carnaval fora de época do Brasil. A dupla cantou “Elevador”, “Mágica”, “Mal Feito”, “Eu Não Sei Beber Só Uma” para as mais de 10 mil pessoas presentes.

Conhecido como comandante, Xand Avião subiu ao palco fazendo o público cantar em coro seus maiores sucessos. Vendo o dia amanhecer, o cantor manteve o público acordado e cantando seus maiores sucessos.

Fechando o segundo dia de Carnatal, Filhos da Bahia e Locos trouxeram o melhor do axé e das batidas remixadas.