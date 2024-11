Avó de estrela de Hollywood, ex de Roberto Carlos e maconheira; conheça Maria Gladys

Maria Gladys, renomada atriz que optou por se retirar dos holofotes e viver no interior de Minas Gerais nos últimos anos, está de volta ao cenário midiático em busca de novas oportunidades profissionais.

A produção do remake da emblemática novela “Vale Tudo” reacendeu discussões sobre o elenco e a quem caberia interpretar a icônica personagem Lucimar, originalmente vivida por Maria Gladys em 1988. Na trama, Lucimar era uma diarista destemida que não hesitava em enfrentar a vilã Maria de Fátima, interpretada por Gloria Pires. A personagem ganhou notoriedade por abordar com humor questões pertinentes aos direitos das empregadas domésticas.

Maria Gladys, nascida em um subúrbio do Rio de Janeiro, encontrou seu papel mais célebre na televisão com Lucimar. Antes disso, a atriz já tinha uma história rica e variada. Mãe solteira aos 15 anos, ela se envolveu com figuras que mais tarde se tornariam ícones da música brasileira, como Tim Maia, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Este último foi seu primeiro namorado sério. “Fui apaixonada por ele. Foi tão bom”, revelou à imprensa.

Carreira

A paixão pelo teatro levou Gladys a terminar seu relacionamento com Roberto Carlos e embarcar numa carreira artística promissora. Atuou ao lado de gigantes dos palcos, incluindo Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi e Sérgio Britto. Sua participação na peça “O Chão dos Pertinentes” marcou época ao protagonizar uma cena de nudez inédita no teatro profissional brasileiro.

A transição para a televisão ocorreu em 1979, onde participou de diversas produções marcantes como “Grande Sertão: Veredas”, “Top Model” e “Hilda Furacão”. Em 2014, buscando sossego, mudou-se para um sítio em Santa Rita da Jacutinga, sul de Minas Gerais. Após quase dez anos longe do Rio de Janeiro, retornou com uma nova notoriedade: a avó da estrela de Hollywood Mia Goth, conhecida por sua atuação em filmes de terror.

Pró-maconha

Às vésperas de completar 85 anos no próximo 23 de novembro, Maria Gladys permanece uma figura influente ao defender publicamente a legalização da maconha. Em entrevista ao jornal O Globo, declarou: “Sou maconheira, sou hippie, acho uma hipocrisia a proibição.” A veterana também expressou desejo de rever o antigo amor Roberto Carlos, lançando-lhe um convite público para um encontro descontraído na Urca.

O retorno ao foco público evidencia não apenas seu legado artístico duradouro, mas também sua capacidade de continuar provocando discussões sociais relevantes através de suas opiniões francas e experiências pessoais ricas.