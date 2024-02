Aviva Cultura inicia suas atividades com apresentações gratuitas no interior de SP

O Aviva Cultura, projeto que teve início em 2018 na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo e contempla artistas regionais, tem percorrido o país levando, por onde passa, uma mensagem de inclusão e criatividade. Sob gestão da Acriart – Associação Cristã de Artistas, a iniciativa tem servido como plataforma para artistas locais, oferecendo-lhes oportunidades para exibir seus trabalhos e compartilhar suas histórias. Com uma série de eventos em espaços públicos, o Aviva Cultura não apenas enriquece a vida cultural das comunidades, mas também educa e inspira por meio da arte.

Com mais de 10 cidades contempladas, o projeto tem se destacado em cada edição como um evento de grande relevância, caracterizado pela diversidade, qualidade artística e uma atmosfera única e emocionante para todos os participantes. Em 2024, o Aviva Cultura dará início à sua programação na cidade de Assis, no interior de São Paulo, de 22 a 24 de março, na Concha Acústica. Durante esses três dias, o público terá a oportunidade de desfrutar de uma variedade de performances gratuitas, incluindo dança, música, teatro e outras intervenções artísticas.

“A cidade que recebe o Aviva Cultura proporciona à sua população o acesso à arte regional, é uma oportunidade para prestigiar e consumir a arte local”, explica Fabiano Moreira, idealizador do projeto. “Gosto de comparar com as riquezas de uma região; por exemplo, uma cidade rica em minérios usufrui dessa vantagem para o seu crescimento. O mesmo ocorre com uma cidade rica em arte: ela crescerá, sua economia criativa prosperará, e toda a população se beneficiará.”

Entre as cidades contempladas pela iniciativa no estado de São Paulo estão São Bernardo do Campo, Pindamonhangaba, Cruzeiro, São Caetano do Sul, Sumaré, Quatá, Macatuba, Lençóis Paulista, Assis e, mais recentemente, no Mato Grosso do Sul, a cidade de Bataguassu. Para mais informações, acesse www.acriart.org.br.