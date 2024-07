Ávine Vinny convida Heitor Costa para o lançamento de “Assunto que Dói”

Os fãs de Ávine Vinny já podem comemorar! O lançamento do novo single da carreira do artista já tem data e hora marcada. “Assunto que Dói” estará disponível nas plataformas digitais no dia 18 de julho, a partir das 21h e conta com a participação especial do cantor Heitor Costa. A faixa acompanha um Lyric exclusivo, que será disponibilizado sexta-feira, às 12h, no YouTube.

“Assunto que Dói” marca um grande momento na carreira de Ávine, sendo o início de um grande projeto que será divulgado em breve. A canção ilustra a história de um relacionamento mal resolvido que, apesar do término, ambos continuam se amando. Nesse single, o artista mistura o típico forró de suas raízes, com o sertanejo e o arrocha, em um encontro perfeito com Heitor Costa.

“Estou muito ansioso para esse lançamento, tenho certeza que o público vai se identificar e cantar muito nos shows. O Heitor é um super artista que vem conquistando seu espaço e contar com ele nesse feat foi essencial.” comenta o artista.

Reconhecido como um dos maiores expoentes da música nordestina contemporânea, Ávine acaba de encerrar uma intensa agenda de shows pelo nordeste, proporcionando um verdadeiro espetáculo especial para essa temporada.