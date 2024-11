Avião da Qatar Airways pousa em Salvador após emergência; passageiros enfrentam 11 horas de espera e desinformação

Um incidente técnico obrigou um avião da Qatar Airways a realizar um pouso não programado no Aeroporto de Salvador na última sexta-feira (15). A aeronave, operando o voo QR 774 que partiu do Aeroporto de Guarulhos com destino a Doha, teve sua rota alterada devido à necessidade emergencial.

Conforme informações fornecidas pela companhia aérea, o Airbus A350-1000 aterrissou em segurança e não houve registro de feridos. O imprevisto não afetou as operações de outros voos no aeroporto baiano. Em comunicado oficial, a Qatar Airways reafirmou seu compromisso com a segurança dos passageiros e da tripulação, destacando essa como sua principal prioridade.

Entre os passageiros estava o jornalista Marcos Camargo Jr., que usou as redes sociais para relatar a experiência. Segundo Camargo, a mudança de rota foi notada por todos a bordo quando o avião sobrevoava o Oceano Atlântico, aproximadamente três horas após a decolagem. Apesar do desvio, ele ressaltou que o pouso ocorreu sem turbulências.

No entanto, o contratempo gerou desconforto entre os cerca de 400 passageiros, que passaram quase 11 horas em uma área isolada do aeroporto sem informações precisas sobre a continuidade da viagem. Durante esse período, lanches foram distribuídos pelos funcionários do terminal para amenizar a espera.

Após o longo intervalo, os viajantes finalmente embarcaram em uma aeronave reserva disponibilizada pela companhia aérea e seguiram para seus destinos previstos.