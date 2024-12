Avião da Latam realiza pouso forçado em Brasília devido a emergência

Na noite desta quinta-feira, 26 de dezembro, um avião da Latam, identificado como voo LA3852, foi obrigado a realizar um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Brasília após a tripulação declarar emergência. A aeronave, um Airbus A320, havia partido da capital federal com destino ao Aeroporto de Teresina, no Piauí, às 21h45.

Após aproximadamente 40 minutos de voo, a equipe de bordo optou por retornar ao aeroporto de origem. O pouso foi realizado com sucesso às 22h20, conforme reportado pelo aplicativo Flight Radar.

A Latam divulgou uma nota oficial confirmando o ocorrido e assegurando que todos os passageiros desembarcaram com segurança. A companhia também informou que está providenciando a reacomodação dos viajantes em um novo voo, programado para sair na noite da sexta-feira, 27 de dezembro.

A nota completa da companhia destaca: “A LATAM informa que o voo LA3852 (Brasília-Teresina) precisou retornar ao aeroporto de origem devido à necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave. O pouso ocorreu sem intercorrências e todos os passageiros foram desembarcados em absoluta segurança. A companhia está oferecendo toda a assistência aos passageiros, que serão reacomodados no voo LA9003 (Brasília-Teresina), programado para às 21h05 do dia 27 de dezembro.” Além disso, a Latam expressou suas desculpas pelos transtornos causados e reafirmou seu compromisso com a segurança operacional durante as viagens.