Avião da American Airlines pega fogo em Denver

No dia 13 de março, um incidente envolvendo um avião da American Airlines ocorreu no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), um dos motores da aeronave pegou fogo enquanto o avião taxiava após o pouso.

A aeronave, que estava a caminho de Dallas, precisou desviar sua rota e aterrissar em Denver depois que a tripulação percebeu vibrações incomuns provenientes do motor. Apesar da gravidade da situação, as autoridades aeroportuárias confirmaram que não houve feridos entre os 172 passageiros e seis membros da tripulação.

As equipes do aeroporto atuaram rapidamente para controlar o incêndio. Em resposta ao incidente, os passageiros foram evacuados utilizando escorregadores, conforme indicado por declarações da FAA. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram os ocupantes aglomerados sobre uma das asas da aeronave, aguardando assistência.

O voo envolvido era um Boeing 737-800, que recentemente havia saído de Colorado Springs. A FAA destacou que este é o mesmo modelo que sofreu um acidente na Coréia do Sul no final do ano passado. Após o incidente, a American Airlines informou que está providenciando realocações para os passageiros afetados em outros voos.