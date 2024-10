Avião com brasileiros repatriados do Líbano irá pousar em Guarulhos (SP)

O governo brasileiro anunciou, nesta segunda-feira (28), que um novo voo com brasileiros repatriados do Líbano irá pousar por volta das 4h da manhã em Guarulhos (SP).

Avião KC30 da Força Aérea Brasileira realiza voo de Beirute. Serão 221 passageiros, incluindo nove crianças de colo, e um animal de estimação. A operação foi batizada de Raízes do Cedro e foi realizada em parceria entre os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.

Brasil realiza nono voo de resgate de brasileiros. Segundo a FAB, a operação Raízes do Cedro já repatriou 1.859 passageiros e 20 pets. A prioridade de composição das listas considera mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Somando os voos anteriores, chegaram ao Brasil 242 crianças (de dois a 12 anos), 40 bebês (até dois anos), 138 idosos, 12 gestantes, 101 pessoas com problemas de saúde e 12 pessoas com deficiência.

Cerca de 3.000 pessoas que moram no Líbano pediram repatriação devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes. O Itamaraty, por meio da embaixada do Brasil em Beirute, diz que está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno.

Capacidade operacional é de trazer 500 brasileiros por semana. Com isso, repatriação dos interessados em deixar o Líbano levará cerca de seis semanas. As informações são do comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno. “Temos um número mágico de em torno de 500 pessoas por semana, um fluxo que conseguimos manter”, declarou.

Governo tem orientado as pessoas que também tentem deixar o Líbano por meios próprios. Planalto reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, com voos da companhia libanesa Middle East Airlines. Os números de plantão consular do Itamaraty seguem à disposição, em caso de necessidade, ambos com Whatsapp: +55 (61) 98260-0610 e +55 (61) 98313-0146.

O primeiro voo da FAB pousou no Brasil no dia 6 de outubro. O grupo com 229 passageiros e três pets foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou que o país seguirá com os esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem.

Os ataques aéreos israelenses a várias regiões do Líbano provocaram morte de milhares de pessoas. Os dados são do Ministério da Saúde libanês. Entre as vítimas estão dois adolescentes brasileiros e seus pais, assim como um saldo de milhares de feridos. A situação em Beirute, a capital do país, é descrita como “tensa e terrível” por brasileiros que estão na região, com risco de guerra total.

A região sofre com os contínuos ataques aéreos de Israel contra áreas civis em Beirute, no sul e no Vale do Beqaa. Israel e o grupo Hezbollah do Líbano têm trocado tiros na fronteira desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro do ano passado, detonada após um ataque do grupo palestino Hamas, aliado do Hezbollah, e que controla Gaza. No último mês, Israel intensificou sua campanha militar no Líbano.