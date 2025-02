Avião colide em carro na pista ao decolar no Aeroporto do Galeão; veja o vídeo

Na noite de terça-feira, 11 de outubro, um incidente ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, localizado no Rio de Janeiro. Durante a decolagem, um avião colidiu com um veículo de manutenção, mas, segundo informações fornecidas pela concessionária que administra o terminal, não houve feridos.

Um passageiro que estava a bordo da aeronave relatou que todos os ocupantes foram prontamente evacuados e conduzidos ao saguão do aeroporto após o incidente.

Em comunicado oficial, a RIOgaleão esclareceu que o evento ocorreu por volta das 22h e envolveu a colisão entre um carro de manutenção e a aeronave em uma das pistas do aeroporto. A nota enfatizou que, felizmente, ninguém saiu ferido e que os passageiros já haviam sido desembarcados com segurança.

A concessionária também garantiu que as operações do aeroporto prosseguem normalmente, com pousos e decolagens não sendo afetados pelo ocorrido.

As autoridades continuam monitorando a situação e mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.