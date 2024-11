Aventur oferece atividades gratuitas e inclusivas em diversas regiões da cidade de SP

O Aventur – Turismo de Aventura, desenvolvido pela Prefeitura, recomeça em sua 4° fase nos dias 14 e 15 de dezembro, às 10 horas, no CEU Guarapiranga, e segue novas etapas distribuídas em diferentes locais da capital. O programa promove atividades radicais para todas as idades. A iniciativa começou em 2022 e já teve 30 etapas, atendendo mais de 100 mil pessoas ao redor de São Paulo.

O projeto gerenciado pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria de Educação, oferece atividades como: escalada, rapel, tirolesa, arvorismo, circuito de obstáculos e bungee trampolim, que são realizadas dentro dos Centros Educacionais Unificados – CEUs, em diferentes regiões da cidade e abertos gratuitamente para todo o público sem a necessidade de reservar os ingressos ou se inscrever para participar.

A programação é inclusiva, com faixa etária a partir dos 3 anos, respeitando as orientações para cada idade, e acessibilidade para pessoas com deficiência. Em caso de menores de 18 anos, será solicitada a autorização de um maior de idade responsável para a participação. É obrigatório o uso de tênis ou sapatos fechados para a realização das atividades.

Confira a programação completa:

CEU GUARAPIRANGA – DRE CAMPO LIMPO

Estrada da Baronesa, nº 1120, Parque Bologne – São Paulo/SP

| Dias 14 e 15 de dezembro, das 10 às 17h. Gratuito

CEU FORMOSA – DRE ITAQUERA

Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, nº 10, Parque Santo Antônio – São Paulo/SP

| Dias 01 e 02 de fevereiro, das 10 às 17h. Gratuito

CEU TRÊS PONTES – DRE SÃO MIGUEL

Rua Capachós, nº 400, Jardim Celia – São Paulo/SP

| 15 e 16 de fevereiro, das 10 às 17h. Gratuito

CEU PARQUE BRISTOL – DRE IPIRANGA

Rua Prof. Artur Primavesi, s/nº Parque Bristol – São Paulo/SP

| 15 e 16 de março, das 10 às 17h. Gratuito

CEU ROSA DA CHINA – DRE SÃO MATEUS

Rua Clara Petrela, nº 113 Jardim São Roberto – São Paulo/SP

| 29 e 30 de março, das 10 às 17h. Gratuito

CEU CAMPO LIMPO – DRE CAMPO LIMPO

Avenida Carlos Lacerda, nº 678 Pirajussara – São Paulo/SP

| 12 e 13 de abril, das 10 às 17h. Gratuito

CEU INÁCIO MONTEIRO – DRE GUAIANASES

Rua Barão Barroso de Amazonas, nº 115 Prestes Maia – São Paulo/SP

| 10 e 11 de maio, das 10 às 17h. Gratuito

CEU CAMINHO DO MAR – DRE SANTO AMARO

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 5.241 Vila do Encontro – São Paulo/SP

| 24 e 25 de maio, das 10 às 17h. Gratuito

CEU SÃO RAFAEL – DRE SÃO MATEUS

Rua Cinira Polônio, nº 100 ProMorar Rio Claro – São Paulo/SP

| 07 e 08 de junho, das 10 às 17h. Gratuito

CEU PARAISÓPOLIS – DRE BUTANTÃ

Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/nº Jardim Parque Morumbi – São Paulo/SP

| 28 e 29 de junho , das 10 às 17h. Gratuito