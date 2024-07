Avenidas Salim Farah Maluf e Aricanduva recebem trechos de Faixa Azul nesta segunda (1º)

A Prefeitura de São Paulo implantou mais dois trechos de sinalização da Faixa Azul em duas grandes vias na Zona Leste da cidade. São 9,7 km da sinalização destinada aos motociclistas completamente implantada na Avenida Salim Farah Maluf e mais 5,9 km na pista expressa da Avenida Aricanduva. É a maior extensão de Faixa Azul entregue neste ano, o que faz julho começar com 145,7 km dessa sinalização implantados.

Na Aricanduva, a Faixa Azul foi implantada entre as ruas Rhone e Ulisses Cruz, em ambos os sentidos. Na Aricanduva, a estrutura foi implantada entre a Rua Julio Colaço e Avenida Itaquera, em ambos os sentidos.

O projeto-piloto da Faixa Azul foi criado por profissionais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) das áreas de Segurança Viária, da Sinalização e do Planejamento e Projetos e Operacional. A ideia é inspirada em experiências anteriores e também internacionais. O objetivo é reorganizar o espaço viário, proporcionando mais segurança aos motociclistas e harmonizando a convivência entre os modais.

A Faixa Azul é baseada em dois princípios de segurança viária: a Visão Zero e o Sistema Seguro. A Visão Zero é uma abordagem em que nenhuma morte no trânsito é aceitável – todas são evitáveis. Já o Sistema Seguro é uma forma de atuar no planejamento do viário da cidade para que se torne mais seguro, fazendo com que pequenas falhas ou distrações humanas não ocasionem consequências graves.

A meta da gestão é implantar 200 km de Faixa Azul até o fim de 2024. Os demais trechos já autorizados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) são:

● Tiquatira – I (Avenida Governador Carvalho Pinto)

● Tiquatira – II (Avenidas Calim Eid/ Dom Hélder Câmara)

● Rua Vergueiro

● Avenida Inajar de Souza

● Av. Senador Teotônio Vilela;

● Eixo Norte/Sul sentido Santana (Avenidas Moreira Guimarães, Rubem Berta, 23 de Maio, Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont);

● Av. Escola Politécnica;

● Av. Dr. Ricardo Jafet;

● Av. Prof. Abraão de Morais;

● Rua Sapetuba;

● Av. Jornalista Roberto Marinho;

● Av. Eng. Armando de Arruda Pereira;

● Estrada de Itapecerica;

● Av. Pirajussara.