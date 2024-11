Avenida Roberto Marinho terá interdição para obra da Linha 17-Ouro

As obras de montagem da passarela da futura Estação Campo Belo, da Linha 17-Ouro do Metrô, avançam para uma nova etapa neste fim de semana. A continuidade dos trabalhos exigirá a interdição total de um trecho da Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal Pinheiros, entre as avenidas Santo Amaro e Portugal. O bloqueio terá início às 21h desta sexta-feira (22) e seguirá até às 5h de segunda-feira (25).

Durante o período de interdição, agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Trânsito) vão orientar os motoristas sobre rotas alternativas. A recomendação é que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

Instalação da passarela

Com dois níveis, a passarela terá aproximadamente 220 toneladas e 29,5 metros de comprimento. O nível inferior será dedicado à integração gratuita entre as linhas 17-Ouro e 5-Lilás, enquanto o nível superior funcionará como uma passarela convencional, permitindo a travessia segura da avenida e o acesso à estação.

A execução dessa etapa de obras envolve içamento e montagem de grandes estruturas, garantindo a precisão necessária para o sucesso do projeto. Caso as condições climáticas sejam favoráveis, a montagem completa da passarela está prevista para ser finalizada até o dia 30 de novembro.