Avenida Ragueb Chohfi será interditada parcialmente para obras de expansão da Linha 15-Prata

A partir das 21h desta quinta-feira (18), a Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste, será interditada em dois trechos distintos para obras da Linha 15-Prata do Metrô. No sentido Cidade Tiradentes, a via será bloqueada entre as ruas José Lima e Luiza de Jesus Ferreira. Já no sentido São Mateus, a intervenção será entre as ruas Francisco Barbosa e Pedro Louro.

Os bloqueios vão até às 4h da sexta-feira (19) e se repetem na noite seguinte, das 21h de sexta às 4h do sábado (20). No período das interdições, os carros serão desviados para utilizarem uma faixa no sentido oposto à interdição, que estará devidamente sinalizada.

As intervenções serão acompanhadas por equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com apoio do consórcio responsável pela obra. No local serão disponibilizadas placas e sinalização para informar a população.

A interdição do trajeto será feita para possibilitar a colocação das vigas da ampliação da Linha 15-Prata, que está em obras para chegar até Jacu Pêssego e Pátio Ragueb Chohfi. Esse projeto compreende a construção de duas novas estações e um Pátio: Estações Boa Esperança e Jacu Pêssego e Pátio Ragueb Chohfi.