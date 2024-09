Avenida Paulista terá concurso de Just Dance no último domingo de setembro

No próximo dia 29 de setembro, a Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos e culturais de São Paulo, será palco do Concurso de Just Dance, promovido pelo Top Center Shopping. Aproveitando a tradicional abertura da avenida para pedestres aos domingos, o evento promete um dia repleto de diversão e prêmios, das 10h às 16h.

O Just Dance, famoso jogo de dança que conquista fãs de todas as idades, será o destaque da programação. As participações acontecerão por ordem de chegada, e os três melhores dançarinos, que conquistarem as maiores pontuações, serão premiados. Além disso, todos os presentes terão a chance de participar de uma roleta premiada, com brindes e descontos exclusivos nas lojas do shopping.

“Estamos entusiasmados em trazer essa experiência única para os frequentadores da Paulista. O Concurso de Just Dance será uma oportunidade de reunir as pessoas em uma atividade interativa, oferecendo uma experiência de lazer divertida e diferente no domingo”, destaca Isabela Pavan, Coordenadora de Marketing do Top Center Shopping.

Para participar, basta resgatar o cupom de inscrição no aplicativo do Top Center Shopping, disponível nas plataformas Google Play Store e App Store. O Top Center Shopping está localizado na Avenida Paulista, 854, e mais informações podem ser encontradas no site oficial ou nas redes sociais do shopping.

Serviço:

Concurso de Just Dance no Top Center Shopping

Data: 29 de setembro de 2024

Horário: das 10h às 16h

Local: Av. Paulista, 854 – Bela Vista, São Paulo – SP.