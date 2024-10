Avenida Paulista terá base de cuidados em trombose

No domingo, 13 de outubro, Dia Mundial da Trombose, das 10h às 15h, o público circulante na Avenida Paulista, em São Paulo, terá acesso gratuito a uma base de cuidados em trombose, doença que atinge grande parte da população brasileira. A iniciativa da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia – SBTH, em parceria com o Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp – CDT, ocupará uma área na entrada do prédio da FIESP, em frente a um dos acessos da estação de metrô Trianon-MASP, onde serão montados espaços de informação, conversas com especialistas e alguns exames médicos. Tudo gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada.

No espaço, em um percurso formado por quatro estações, médicos especialistas e auxiliares vão informar e alertar o público sobre questões como o que é trombose venosa e arterial, suas principais causas e fatores de risco, como viagens aéreas e rodoviárias de longa duração, obesidade, tabagismo, sedentarismo, reposição hormonal, uso de anticoncepcionais, o cuidado maior com gestantes e pacientes com câncer, o perigo de consequências como embolia pulmonar, infarto e AVC, a atenção a varizes, entre outros pontos. Depois de passar por uma triagem, alguns visitantes poderão fazer no próprio local exames de ultrassom dopler de carótida e avaliação de insuficiência venosa nas pernas.

De acordo com a SBTH, a cada ano mais de 200 mil brasileiros são acometidos por algum fenômeno trombótico. A embolia pulmonar é uma complicação grave e fatal em 30% dos casos. “A trombose é a terceira causa de óbito entre as enfermidades cardiovasculares. A população precisa saber que grande parte desses casos pode ser evitada com medidas do dia a dia, como a simples movimentação do corpo, correta hidratação, controle de peso, não fumar, prevenção em hospitalização e viagens longas, indicação do anticoncepcional adequado e, quando necessário, o uso de anticoagulantes recomendados pelo médico”, afirma a hematologista Joyce M. Annichino, professora, coordenadora do CDT e presidente da SBTH.

A trombose é uma doença caracterizada pela formação de trombos (coágulos) nas veias ou artérias de qualquer parte do corpo, dificultando ou, nos casos mais graves, impedindo o fluxo sanguíneo. Quando acontece em braços e pernas, os primeiros sintomas podem ser vermelhidão, inchaço, calor, dor na área afetada. A recomendação é procurar atendimento médico o mais rápido possível.

O Dia Mundial da Trombose foi criado em 2014 como uma iniciativa da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH) com o objetivo de chamar atenção para a educação e a prevenção, por meio de ações, eventos, campanhas de mídia e fóruns educacionais. Muitos monumentos no mundo inteiro, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o Congresso Federal, em Brasília, recebem iluminação especial nas cores azul e vermelho (simbolizando o sangue arterial e o venoso).

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2024, no Hotel Tivoli, em São Paulo, será realizado o 3º Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, que vai reunir pesquisadores, médicos, cientistas e outros profissionais de saúde do Brasil e de outros países para promover a troca de conhecimentos e definir novas metas e estratégias de combate à trombose e suas consequências. Esta é mais uma importante ação no sentido de promover conhecimento na área da trombose.