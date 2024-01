Avenida Paulista recebe novo projeto de modernização e está mais iluminada

A Prefeitura de São Paulo em seu compromisso contínuo de manter a cidade cada vez mais iluminada e protegida, finalizou a modernização da iluminação de uma das vias mais movimentadas e icônicas da cidade: a Avenida Paulista, garantindo aumento de 104% na iluminação nos 2,8 km de extensão.

Os trabalhos, executados pela SP Regula, incluíram implantação e substituição de postes, que de 5m passaram a ter 7,5 m de altura, de luminárias mais potentes, e fabricação de suportes para acréscimo de luminárias, todas com lâmpadas LED.

“A iluminação da Avenida Paulista já foi reformada e reformulada no passado, e agora foi modernizada e adaptada para garantir luminosidade eficiente em uma das avenidas mais importantes da capital”, enfatizou o diretor presidente da SP Regula, João Manoel da Costa Neto.

Via mais iluminada

Com a mudança do layout do poste atual e a angulação das luminárias e dos novos suportes, a iluminação atinge toda a largura da via. Também houve a troca de 276 luminárias de potência 170 watts por luminárias de potência 190 watts.

Além disso, novos suportes para acréscimo de 184 luminárias precisaram ser fabricados. Para iluminar a ciclofaixa, foram instalados 4 pontos de luz (mais baixos) em 52 postes.

“A maior amplitude de luminescência (emissão de luz), abrangendo toda largura da via, e o braço da iluminação baixa que favorece a faixa central da avenida, garante maior segurança das pessoas que caminham por ali em horários noturnos”, explicou o gerente de Iluminação Pública da SP Regula, Maurício Nastari.

No projeto, todas as lâmpadas são do tipo LED. Para substituição foram 276 lâmpadas e, para implantação, 184, totalizando 460 lâmpadas com potência de 190 watts em toda a Av Paulista, desde os cruzamentos com as avenidas Consolação e 13 de Maio.

“Tivemos um ganho de 104% na iluminação. De acordo com critérios de iluminância, a norma para a Avenida Paulista era de 30 lx e, antes das mudanças, tinha 33,73 lx. Agora, ela tem 68,92 iluminância”, ressalta o engenheiro de projetos e expansão da gerência de iluminação da SP Regula, Rafael Judeikis, explicando que iluminância é o fluxo luminoso incidente numa superfície por unidade de área de m 2 indicados na norma técnica NBR 5101 da ABNT.

Os postes da Av. Paulista são fabricados em aço inoxidável, material de alta resistência e durabilidade. “Todas as peças e suportes para este projeto foram produzidas no mesmo material, respeitando o layout atual existente. Como houve intervenção em todos os postes, verificamos as conexões, parafusos e encaixes. Foram realizadas todas as manutenções identificadas”, complementa Rafael

Etapas

O projeto piloto para deixar a Av. Paulista mais iluminada começou em abril, após estudos realizados pela SP Regula. O local escolhido para o teste foi em frente ao Museu de Arte Moderna (Masp) e ao Parque Trianon, onde foram colocados suportes para acréscimo de quatro luminárias em dois postes que ficavam no local.

Em maio, o projeto avançou e as mudanças foram realizadas na Calçada Trianon. No local, foram substituídos postes de 5m de altura que estavam com luminárias com potência de 46 watts para postes de 7,5 de altura com luminárias com potência de 125 watts.