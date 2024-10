Avenida Brasil, no Rio, tem média de 1 tiroteio a cada 2 dias, diz Fogo Cruzado

A Avenida Brasil, a principal via expressa do Rio de Janeiro, tem média de um tiroteio a cada dois dias, indica levantamento do Instituto Fogo Cruzado. O último episódio na região ocorreu nesta quinta-feira (24) durante uma operação da PM, deixando uma pessoa morta e cinco feridas no Complexo de Israel, zona oeste da capital fluminense.

Instituto Fogo Cruzado registrou mais de 1.500 tiroteios na Avenida Brasil nos últimos oito anos. Em média, são mais de 190 confrontos por ano na via, cercada por favelas sob o domínio do crime organizado e alvo constante de operações policiais.

Principal via expressa do Rio teve 61 confrontos neste ano, indica o levantamento. O índice se manteve estável em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 64 tiroteios mapeados pelo instituto.

Avenida Brasil teve mais que o dobro de tiroteios em comparação à soma das outras duas principais vias expressas do Rio. A Linha Vermelha e a Linha Amarela tiveram 25 registros em 2024. O instituto leva em consideração os casos ocorridos no entorno de até 100 m das principais vias expressas da capital fluminense.

Região metropolitana do Rio teve 88 vítimas atingidas por tiros em meio a confrontos neste ano, diz o Fogo Cruzado. Foram ao todo 18 pessoas mortas e outras 70 feridas, incluindo as vítimas do tiroteio desta quinta-feira. Em 2023, no mesmo período, foram 124 vítimas, com 41 pessoas mortas e 83 feridas.

VIA PERCORRE 26 BAIRROS E É VIZINHA DE 70 FAVELAS

Avenida Brasil percorre 26 bairros na capital fluminense. Além disso, ela é vizinha de 70 favelas, o que a coloca no centro de diversas disputas territoriais de facções e milícias e, consequentemente, confrontos policiais.

Complexo da Maré é lugar de conflito. Vizinho da Avenida Brasil, o complexo de 11 favelas fica na zona norte do Rio e o comando é dividido em três facções: Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e milícia.

AVENIDA BRASIL INTERDITADA

Paulo Roberto de Souza, 60, foi baleado na cabeça quando estava em um ônibus da linha 493. Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49, também foi atingido na cabeça e está em estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes. Alayde dos Santos Mendes, 24, se feriu com perfuração na coxa, mas já recebeu alta. Três pessoas foram levadas ao Hospital Federal do Bonsucesso.

O Centro de Operações Rio pediu para população evitar o local, temporariamente interditado nos dois sentidos. A recomendação é que a Linha Vermelha seja usada como alternativa.

O ramal Saracuruna suspendeu a circulação entre as estações da Penha e de Caxias. Às 10h, as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral foram reabertas às 10h, informou a SuperVia.

O Rio Ônibus afirmou que 35 linhas de ônibus foram afetadas. Até o momento, 16 escolas municipais foram impactadas. Unidades de saúde também foram fechadas.