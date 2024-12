Avenida Atlântica será interditada para o réveillon em Copacabana

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta quinta-feira (26), que a Avenida Atlântica, localizada em Copacabana, na zona sul da cidade, será totalmente bloqueada para o tráfego de veículos a partir das 8h do dia 31 de dezembro, em virtude das festividades de réveillon. Apenas pedestres que forem submetidos a revista pela Polícia Militar poderão acessar a praia nesse período.

Segundo informações da administração municipal, 17 ruas que oferecem acesso à Avenida Atlântica contarão com pontos de controle onde os transeuntes passarão por detectores de metal. É importante destacar que itens potencialmente perigosos, como garrafas de vidro, estarão proibidos durante as festividades. O prefeito Eduardo Paes enfatizou que a proibição visa evitar ocorrências médicas, uma vez que as garrafas de vidro têm sido uma das principais causas de atendimento médico nos postos montados pela prefeitura durante os réveillons anteriores.

A restrição ao uso de garrafas de vidro não se limita apenas à praia de Copacabana; ela será aplicada também em outros 12 pontos onde festas organizadas pela prefeitura ocorrerão.

Para garantir a segurança dos participantes, a Polícia Militar realizará um monitoramento intenso da movimentação na praia, utilizando 78 torres de observação equipadas com câmeras de reconhecimento facial ao longo da orla.

Em relação ao tráfego, a interdição da Avenida Atlântica às 8h será acompanhada por um esquema abrangente que envolverá bloqueios e a suspensão de vagas para estacionamento nas ruas do bairro. A partir das 18h do dia 30 de dezembro, cerca de 3 mil vagas serão eliminadas. Além disso, desde o primeiro minuto do dia 31, ônibus fretados não terão permissão para entrar no bairro. A interdição das pistas da Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo, também ocorrerá às 18h.

Veículos particulares não poderão acessar Copacabana após as 19h30; apenas táxis e ônibus urbanos terão permissão para circular até às 22h, quando o bloqueio total será implementado. Para aqueles que desejam participar da festa na praia, o desembarque deverá ser feito em Botafogo ou Ipanema, com um trajeto a pé até o evento. Alternativamente, o metrô poderá ser utilizado, mas é necessário adquirir um bilhete especial em formato QR code para embarques entre as 19h e meia-noite do dia 31 e também para saídas entre meia-noite e 5h do dia 1º.

A reabertura das vias em Copacabana está prevista para as 5h do dia 1º de janeiro de 2025. Entretanto, a Avenida Atlântica terá sua pista lateral aos prédios liberada apenas às 10h e a pista voltada para a orla às 18h.

O Centro de Operações da Prefeitura (COR) instalará um posto avançado em Copacabana equipado com 240 câmeras e dois drones para monitorar as entradas e saídas dos participantes da festa.

Estima-se que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas compareçam à celebração na praia, onde renomados artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Anitta, Dudu Nobre e Marcelo D2 se apresentarão em três palcos distribuídos ao longo da orla. Os shows têm início previsto para as 18h no palco Leme (gospel) e às 20h nos palcos Samba (República do Peru) e Rio (Copacabana Palace). Uma queima de fogos com duração de 12 minutos está programada para marcar a virada do ano.

A prefeitura adverte que quiosques e barracas localizadas na praia não poderão cercar áreas exclusivas para clientes durante o evento; quem descumprir essa regra pode perder a licença para operar na praia durante todo o ano de 2025. Além disso, haverá uma operação destinada à busca por objetos proibidos que possam ter sido enterrados antes da instalação dos bloqueios policiais.

A Comlurb mobilizará uma força-tarefa composta por cerca de dois mil garis para realizar a limpeza da orla antes e após as festividades. Ao todo, cinco mil profissionais estarão envolvidos nas operações de limpeza em toda a cidade. A coleta noturna do lixo domiciliar será antecipada para as 15h do dia 31 em todos os bairros, exceto em Copacabana, onde ocorrerá somente no dia seguinte.

Quatro postos médicos serão montados em Copacabana com um total de 48 leitos disponíveis e 30 ambulâncias ficarão à disposição no bairro durante a celebração. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que reforços serão enviados aos hospitais da cidade durante esse período festivo.