Avène e CBVela plantam mais de 400 árvores em prol da sustentabilidade

A Eau Thermale Avène, marca líder em dermocosméticos que pertence aos Laboratórios Pierre Fabre, se uniu à Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e à World Sailing para promover o plantio de árvores no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. A iniciativa, que aconteceu no dia 4 de junho, data que antecede o Dia Mundial do Meio ambiente, faz parte do projeto Semeando Bons Ventos, que visa compensar o carbono gerado na 52ª edição do Mundial da Juventude, que ocorreu em Búzios, RJ, em dezembro de 2023, além de estimular práticas sustentáveis dentro e fora do esporte.

A ação simboliza o compromisso de Avène com a preservação ambiental e a importância do engajamento coletivo para combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade. Ao apoiar o plantio de árvores, a marca reforça seus valores de responsabilidade social e ambiental, que se traduzem em outras iniciativas sustentáveis em todo o mundo.

Para Sandra Patricio, diretora de sustentabilidade da CBVela, o foco da ação é a transformação da consciência. “Nosso negócio é a vela e o negócio da Avène é dermocosméticos, mas tudo é ligado à sustentabilidade. Sem o sustentável nada é possível. Por isso, a importância dessa ação e de unir essas marcas. E, sobretudo, de unirmos essas pessoas para tornar o mundo mais sustentável.”

Ao todo, foram plantadas 417 novas mudas, incluindo 187 árvores para neutralizar as emissões de 30 toneladas de carbono do Campeonato Mundial da Juventude de Búzios 2023, e mais 230 árvores para apoiar o projeto de reflorestamento do Parque Ecológico do Tietê. Com a iniciativa, estima-se que aproximadamente 67,55 toneladas de carbono serão retiradas da atmosfera.

Para Rogério Iório, Presidente Nacional do IBDN – Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, ONG responsável pela ação do plantio, essa é uma atitude que fica gravada na memória de quem participa. “Esse parque é uma reserva da mata atlântica e muito relevante para o estado de São Paulo, pois é a mata ciliar do Rio Tietê. Aqui produzimos e plantamos 396 mil árvores de 50 espécies diferentes que vão viver por muitos anos. Nosso compromisso é atingir 500 mil plantios, queremos deixar um legado positivo para as futuras gerações desta cidade.”

A ação contou com aproximadamente 30 participantes, sendo cerca de 15 colaboradores dos Laboratórios Pierre Fabre, empresa que detém a marca Avène, que participaram de forma voluntária. Além disso, 15 profissionais ligados à vela estiveram presentes também como voluntários. Os participantes puderam vivenciar a iniciativa in loco, além de trocarem experiências sobre as ações apoiadas pela Avène, em parceria com a confederação esportiva.

“A parceria de Avène com a CBVela tem como um dos objetivos amplificar a mensagem da sustentabilidade e promover ações concretas em prol do meio ambiente. Este é um propósito de Avène, que podemos tangibilizar através de nossos filtros biodegradáveis que não agridem a flora marinha. Estamos felizes também pela simbologia desta ação ocorrer na semana do meio ambiente”, destaca Flavianne Baptista, diretora de Marketing dos Laboratórios Pierre Fabre no Brasil.

Avène e a proteção dos oceanos

A parceria de Avène com a CBVela não é por acaso. A marca aposta em desenvolver produtos que não agridem o meio ambiente, principalmente, os da linha solar, que são formulados com apenas quatro filtros orgânicos e químicos. Além disso, as fórmulas não tóxicas e altamente biodegradáveis, são cuidadosamente testadas para minimizar o impacto nos oceanos, com ausência de silicone e filtros hidrossolúveis, ideal para o praticante de esportes náuticos.

No centro do compromisso de Eau Thermale Avène com a sustentabilidade está o projeto Skin Protect Ocean Respect, iniciado globalmente pela marca em 2015. Esta ação impulsiona o desenvolvimento de protetores solares com dois pilares essenciais: garantir o máximo cuidado com a pele e minimizar o impacto ambiental.

Além de proporcionar a melhor proteção solar para a pele, a empresa busca minimizar o impacto ambiental dos produtos por meio de ações como o Pur Project, parceria da marca em Bali, que já recuperou mais de dez mil corais, replantou seis mil mangues e coletou mais de 43 toneladas de lixo.