Avelar Sports realiza etapa da Copa do Mundo de XCE na Shimano Fest

A Avelar Sports, referência em organizar competições de Mountain Bike, realizará uma das etapas da Copa do Mundo de XCE, o Cross Country Eliminator. O evento será no dia 18 de agosto, no quarto e último dia da Shimano Fest, no icônico Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo, com entrada grátis. Informações sobre inscrições serão divulgadas em breve.

A etapa brasileira do Mundial de XCE será a sexta de oito. A Copa do Mundo de Cross Country Eliminator é organizada pela City Mountainbike e a UCI (Union Cycliste Internationale). Todas as paradas serão realizadas em grandes cidades mundiais, o que mostra o tamanho da competição e a confiança depositada na Avelar Sports.

A primeira etapa será realizada no dia 20 de abril, em Paris, capital da França, e cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Depois, a Copa do Mundo de XCE irá para Barcelona, na Espanha, e Palangkaraya, na Indonésia, e Sakarya, na Turquia, nos dias 26 de abril, 19 de maio e 26 de maio, respectivamente. Antes de São Paulo, o circuito passará ainda por Leuven, na Bélgiva, em 02 de junho.

“A Avelar Sport foi o parceiro mais dinâmico com quem a City Mountainbike conversou no Brasil. É a melhor opção para esta disciplina dinâmica e em rápido crescimento. Organizador de alta qualidade e dinâmico, que também entrou imediatamente no banho com a Federação Brasileira de Ciclismo e UCI”, comentou o belga Kristof Bruyneel, diretor da City Mountainbike.

Após a etapa de São Paulo, a Copa do Mundo de XCE passará por Bengaluru, na Índia, e Riyadh, na Árabia Saudita. Estas serão realizadas nos dias 29 de setembro e 3 de novembro, respectivamente.

“Como o eliminador da Copa do Mundo tem uma grande comunidade brasileira, isso certamente será um grande impulso em São Paulo. Estamos ansiosos para voltar a esta metrópole fantástica! Agora que o calendário foi lançado pela City Mountainbike, as reuniões de produção se sucederão rapidamente para realizar um evento fantástico em São Paulo. Aguardamos a visita ao local para finalizar o curso. Será uma loucura!”, acrescentou Kris.

No ano passado, a Avelar Sports organizou o Desafio dos Gigantes MTB Short Track Shimano Fest 2023, em São Paulo (SP). A pista da competição também foi montada entre as obras de Oscar Niemeyer, no Memorial da América Latina. As provas masculina e feminina foram de XCC, o short track, e reuniram atletas convidados e da categoria Elite (profissional).

O que é o XCE

O XCE (Cross-Country Eliminator) é uma modalidade do Mountain Bike que vem crescendo demais no cenário nacional e internacional. Na modalidade, os ciclistas competem em curvas sinuosas, com obstáculos e tendo que eliminar um ao outro, até sobrar o vencedor.

“Estamos preparados para receber os melhores bikers do planeta com estrutura de primeiro mundo. Além de toda a parte técnica que envolve uma etapa etapa da Copa do Mundo, também garantiremos que todos os olhos do mundo se fixem em São Paulo, pois contamos com equipamentos de alta qualidade e expertise de transmissões ao vivo. Aliás, como fizemos no Desafio dos Gigantes MTB Short Track Shimano Fest 2023”, explica Felipe Avelar, idealizador da Avelar Sports.