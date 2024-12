Avanços sustentáveis movem a indústria automotiva global

O Grupo Hyundai Motor está construindo uma fábrica na Geórgia, Estados Unidos, a Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA). Nela, serão utilizados caminhões Hyundai Xcient, veículos elétricos de célula de combustível de hidrogênio da marca sul-coreana, para o transporte pesado nas operações de logística limpa do novo complexo industrial. O XCient é alimentado por um sistema de célula de combustível de hidrogênio de 190 kW, composto por duas pilhas de célula de combustível de 95 kW cada. Inicialmente, um total de 21 caminhões Xcient entrarão na operação. Os Xcient com célula de combustível de hidrogênio Classe 8 transportarão diariamente peças de veículos desde os fornecedores de toda a região até o complexo industrial. “Nossos caminhões Xcient com célula de combustível de hidrogênio produzem zero emissões e oferecem uma alternativa mais limpa aos métodos tradicionais de logística de peças usados em outras instalações industriais”, comemorou Oscar Kwon, CEO da HMGMA.

Vai longe

Caminhão elétrico Renault E-Tech T (Divulgação)

Segundo a Renault, seu caminhão elétrico E-Tech T, que poderá ser encomendado a partir do segundo semestre de 2025, terá capacidade de rodar 600 quilômetros antes de ter de parar para repor a energia das baterias – um nível de autonomia similar ao de modelos equivalentes com motores a diesel. O alcance do E-Tech T está ligado, entre outras soluções, ao eixo elétrico, que permite aos motores elétricos e à transmissão sejam instalados na parte traseira do caminhão e abrindo espaço entre as longarinas para a instalação de baterias maiores e de maior capacidade. A produção do novo caminhão elétrico será na fábrica de Bourg-en-Bresse, na França.

Ano bom

Caminhão Foton Auman 17T (Divulgação)

A Foton, maior fabricante de caminhões da China, teve em 2024 seu melhor desempenho de vendas no Brasil desde 2011, quando chegou por meio de importação independente. Em 2023, a operação brasileira passou a ser comandada pela matriz, ampliando a oferta de produtos e abertura de novas concessionárias. A Foton deverá superar, pela primeira vez, o volume de 600 veículos vendidos no Brasil em um ano. O “best seller” da marca é o caminhão médio Aumark S 1217, que somou 246 emplacamentos até novembro. Outros veículos da fabricante disponíveis no Brasil são os caminhões leves Aumark S 715 e S 916 e o elétrico iBlue6T. A Foton apresentou este ano o caminhão semipesado Auman 17T, o minicaminhão Wonder em variantes com cabine simples e dupla, a picape híbrida Tunland nas versões V7 e V9 e o caminhão semileve Aumark S 315, em opções com transmissão manual ou automatizada. A marca prevê novas concessionárias nos Estados da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais. “Nosso objetivo é chegar ao final de 2025 com pelo menos 80 concessionárias no território brasileiro”, avisa Darren Lu, diretor-geral da Foton no Brasil.

Renovação em Pernambuco

Ônibus Caio Apache Vip V da Transportadora Itamaracá (Divulgação)

A Transportadora Itamaracá, empresa líder do Consórcio Norte (Conorte) gerido pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (GRCT), adquiriu recentemente 28 unidades do Apache Vip V da encarroçadora paulista Caio, o ônibus urbano mais vendido do Brasil. Os novos veículos serão responsáveis pela operação no Corredor Norte-Sul, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana na região que integra os municípios de Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá. Os 28 Apache Vip foram encarroçados sobre chassi Volkswagen 17-230, com 12,74 metros de comprimento, câmbio automático e tecnologia Euro 6 contra emissões. A capacidade total é de até 84 passageiros, sendo 46 sentados e 38 em pé.