Avanços nas obras da região de Palmeiras-Barra Funda alteram plataformas de operação no sábado (5)

A ViaMobilidade precisará alterar, a partir deste sábado (5), as plataformas de operação da Linha 8-Diamante na estação Palmeiras-Barra Funda. Os passageiros que seguem sentido Júlio Prestes utilizarão a plataforma 1 da estação, enquanto quem deseja embarcar no sentido Itapevi não terá o embarque alterado, permanecendo na plataforma 3. A medida se dá pelo avanço das obras de modernização das vias permanentes na região da estação.

O trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Júlio Prestes, que tem menor demanda de passageiros, continuará operando em looping, com intervalos de cerca de 12 minutos. Já entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, o intervalo médio seguirá em aproximadamente 6 minutos. A informação aos passageiros sobre a mudança contará com reforço na sinalização na estação, além dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) orientando o fluxo no local.

Plano de obras

A obra faz parte do plano de investimentos da ViaMobilidade para melhorar o transporte metropolitano sobre trilhos. Consiste em intervenções na via permanente e da rede aérea que permitirão ampliar as alternativas de estratégias operacionais e aprimorar a prestação de serviço aos passageiros.

Quando concluídas, as novas vias proporcionarão a redução nos intervalos entre trens no trecho de maior carregamento de passageiros na linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi. A previsão de conclusão é no início de 2025.

Todas as etapas das obras na estação Palmeiras-Barra Funda serão comunicadas previamente ao longo da execução dos trabalhos. Os passageiros serão orientados pelos AAS e por avisos sonoros nos trens e nas estações, assim como por sinalização visual.