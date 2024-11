Avanço de frente fria provoca queda na temperatura em São Paulo

A aproximação de uma frente fria deverá mudar o tempo em São Paulo e provocar uma queda na temperatura na cidade e nos municípios próximos, a partir desta quarta-feira (13).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é que a menor temperatura na região da capital paulista seja de 15°C e máxima de 20°C. Na terça (12), os termômetros variaram entre 17°C e 29°C.

Nesta quarta-feira, durante a manhã e no meio da tarde deverão ocorrer nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A noite, a previsão é de nuvens com chuva isolada, ainda segundo o instituto.

A combinação de massa de ar quente e úmida provocará instabilidades e chuvas não apenas na capital, como no interior de São Paulo e em outras áreas da região Sudeste.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a propagação dessa frente fria por São Paulo muda as condições do tempo, provocando chuvas generalizadas e declínio das temperaturas nos próximos dias.

Os modelos de previsão do tempo, segundo o órgão da Prefeitura de São Paulo, indicam que as chuvas ganharão em intensidade na sexta-feira (15) e no sábado (16), em função do fluxo de umidade da região central do país em direção ao Sudeste.

Há risco de fortes temporais nesta quarta, tanto na capital paulista, como nas cidades da Grande São Paulo. Os dados do CGE apontam que a primeira quinzena do mês de novembro já registrou mais de 80% da chuva esperada para o mês todo.

A continuidade das chuvas variando de moderada a forte intensidade no decorrer do dia elevam o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.

Nesta quarta-feira, de acordo com o CGE, o sistema frontal avança pelo litoral paulista provocando tempo nublado e chuva. A previsão de umidade do ar para São Paulo é de 75%.

No interior do estado, a tendência é de chuvas rápidas em algumas cidades das regiões de Campinas e Ribeirão Preto.