Avanade anuncia 4ª edição do programa “Decola Tech”

A Avanade, uma das principais empresas globais de consultoria de tecnologia, tem o prazer de anunciar a 4ª edição do seu programa de estágio, “Decola Tech”. O bootcamp tem como foco capacitar novos desenvolvedores na plataforma “.NET”, pavimentando o caminho para certificação como Azure Developer. Essa é uma oportunidade para universitários interessados em adquirir habilidades valiosas e uma chance de ingressar como estagiários na empresa.

O “Decola Tech” é um programa de estágio destinado a estudantes universitários da área da Tecnologia da Informação que desejam aprender e crescer a partir de uma trilha educacional especializada na formação de novos desenvolvedores de aplicações Cloud Native. Cada participante entrará em uma jornada de desenvolvimento profissional para conquistar uma oportunidade de carreira na Avanade, uma empresa que está na vanguarda da Inteligência Artificial, e terá a oportunidade de aprender em projetos grandes e complexos. O programa tem como objetivo preparar os participantes para enfrentar os desafios do mundo da tecnologia e impulsionar a inovação no setor.

O .NET é uma tecnologia Microsoft para desenvolvedores multiplataformas de código aberto, geralmente gratuitas, que possibilitam a criação diferentes tipos de aplicativos de maneira versátil. Aliado a isso, o objetivo é oferecer um ambiente unificado que permite aos programadores criar uma ampla gama de aplicativos, desde aplicativos web e de desktop até aplicativos móveis e serviços em nuvem. O .NET é conhecido por sua flexibilidade e capacidade de integração, o que o torna uma escolha popular entre os desenvolvedores em todo o mundo. As aulas serão ministradas pela plataforma de open education DIO.

“O curso ‘Decola Tech’ é uma jornada de aprendizado incrível que não apenas aprimora habilidades técnicas e conhecimento em .NET, mas também abre portas para o futuro profissional de diversos estudantes. Este curso é mais do que apenas código; é uma oportunidade de crescimento e realização”, diz Iglá Generoso, CEO e Co-founder da DIO.

Cronograma e Vagas

As inscrições para o programa começam dia 21 novembro (terça-feira) e vão até o dia 17 de dezembro. O processo seletivo será realizado a partir de janeiro de 2024.

A 4ª edição do “Decola Tech” tem como objetivo recrutar e capacitar até 100 estagiários para atuarem no modelo híbrido nas cidades de São Paulo e Recife. O bootcamp está aberto a todos os interessados, mas também tem foco especial na diversidade, visando a contratação de mulheres, pretos, pardos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Após o processo seletivo, os novos estagiários também passarão por uma trilha de treinamento interno de excelência em consultoria e terão a oportunidade de aprofundar seu conhecimento em boas práticas de Inteligência Artificial, uso de Dados, agilidade e outras tecnologias, para que possam evoluir seu desempenho profissional a partir das diretrizes de um trabalho inclusivo e alinhado à cultura da empresa.

“Nosso programa de estágio se destaca por seu compromisso genuíno com a diversidade, refletindo não apenas em suas contratações, mas na criação de um impacto humano genuíno. Proporcionamos aos estagiários uma experiência única, onde a aprendizagem é verdadeiramente ilimitada. O diferencial reside na oferta abrangente de treinamentos, mentorias e a oportunidade de obter diversas certificações, solidificando a base de conhecimento dos participantes. Além disso, a Avanade impulsiona o crescimento acelerado de seus estagiários, proporcionando imersões em projetos reais e mentores de carreira que acompanham sua trajetória. Este programa não apenas prepara os estagiários para os desafios do presente, mas os posiciona para um futuro profissional promissor.” diz Luiz Pirollo Neto, Technology Business Group Lead da Avanade Brasil.

Os requisitos para a participação no programa incluem estar matriculado em um curso superior com graduação prevista depois de março de 2025, com preferência para estudantes de cursos de Bacharel em diferentes áreas de Ciências Exatas. Os tecnólogos também são elegíveis. Conhecimento de Inglês é considerado um diferencial.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o curso, acesse o link.