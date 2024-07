Avaí pode assumir liderança e Vila Nova tenta entrar no G-4 da Série B

Dois jogos dão continuidade à 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. O Avaí faz um confronto direto com o Novorizontino de olho na liderança isolada. Já o Vila Nova visita o Amazonas podendo entrar no G-4, o grupo de acesso à primeira divisão.

Em Florianópolis (SC), o Avaí receberá o Novorizontino e precisa de uma vitória para assumir a liderança, que passou a ser ocupada pelo Santos depois do triunfo sobre o Ceará, na sexta-feira.

Invicto há 11 partidas, mas vindo de três empates seguidos, o Avaí tem 23 pontos, apenas dois a menos que Santos e América-MG. Os paulistas levam vantagem no número de vitórias: 8 a 7. O Novorizontino está na 11ª colocação, com 19 pontos, e quer se aproximar do G-4.

Já o Vila Nova pode entrar no grupo de acesso. O time goiano visitará o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). O time goiano foi beneficiado pelos tropeços de Goiás e Operário-PR.

Em sexto lugar, com 21 pontos, o Vila Nova não perde há três rodadas e vem de um empate com o Coritiba, por 1 a 1, fora de casa. A briga do Amazonas é outra. Com 16 pontos, precisa de uma vitória para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Se perder, o Amazonas vai precisar “secar” o CRB, que visita o Mirassol, na terça-feira, no encerramento da rodada

Confira os jogos da 14ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

20 horas

Avaí x Novorizontino

21 horas

Amazonas x Vila Nova

TERÇA-FEIRA

21 horas

Mirassol x CRB