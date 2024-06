AVABRUM abre canais de diálogo com investidores da Vale

Para alertar os investidores da Vale sobre a importância da credibilidade quando se fala em responsabilidade socioambiental, a diretoria da AVABRUM (Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão-Brumadinho), esteve na última sexta-feira, 14/06, na sede da Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), no Rio de Janeiro, para uma conversa com a diretoria da entidade.

A iniciativa tem o objetivo de criar um canal de diálogo com os investidores da mineradora, para que possam ouvir o relato consistente, e sem filtros, dos familiares e vítimas diretamente atingidos pelo colapso da barragem da Vale em Brumadinho. Com 8,7% das ações da Vale, a Previ é um dos maiores acionistas da mineradora, com dois assentos no Conselho de Administração e um representante no Conselho Fiscal. Além da Previ, a AVABRUM já esteve reunida, em novembro passado, com a norte-americana BlackRock que detém 5,8% de ações da Vale.

Representando a AVABRUM, as diretoras Nayara Cristina Dias Porto Ferreira, que perdeu o marido Everton Lopes Ferreira, de 32 anos, e Josiane de Oliveira Melo, que perdeu a irmã Eliane de Oliveira Melo, de 39 anos, grávida de 5 meses da Maria Elisa. As diretoras foram recebidas por Márcio de Souza, Diretor de Administração da Previ.

Reunião

Durante o encontro, a Previ ouviu o relato da AVABRUM sobre o duro trabalho de convencimento da Vale para que haja um tratamento adequado e respeitoso em relação aos direitos das 272 vítimas e familiares. Muitas questões e demandas dos familiares poderiam ser resolvidas pela Vale sem protelações, como a mudança nos uniformes, o reconhecimento da responsabilidade da mineradora pela morte de 272 pessoas, e mesmo um pedido de desculpas formal aos familiares das vítimas e sobreviventes.

A AVABRUM frisou, ainda, que é preciso credibilidade quando se fala em responsabilidade socioambiental.

Já o diretor da Previ destacou que entre tantos públicos e atores sociais envolvidos no rompimento da barragem, o núcleo de familiares das vítimas, pelas consequências irreparáveis, merece tratamento prioritário, diálogos e encaminhamentos diferenciados.

Encontros com investidores

A rodada de encontros com investidores é uma meta do Projeto Legado de Brumadinho 2. As diretoras da AVABRUM foram acompanhadas pelo coordenador técnico do Projeto Armando Medeiros de Faria. Já o diretor da Previ, estava acompanhado pelo assessor Rafael Matos.