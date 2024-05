Auxílio Reconstrução: Mais 47 mil famílias gaúchas podem confirmar o cadastro para receber os R$ 5,1 mil

Mais 47.584 famílias desabrigadas ou desalojadas de 47 municípios gaúchos podem acessar o site do Auxílio Reconstrução e confirmar os dados cadastrados pelas prefeituras para terem acesso ao segundo lote do benefício de R$ 5,1 mil. Com isso, mais de 90 mil famílias foram aprovadas até o momento.

A validação dos dados deve ser feita pela pessoa responsável de cada família com a conta Gov.br. Após a confirmação, as informações serão enviadas para a Caixa Econômica Federal, responsável pelo depósito na conta do beneficiário. No primeiro lote, das 44.592 famílias aprovadas, 34.196 validaram as informações e garantiram o direito ao recurso. A Caixa fez os primeiros pagamentos nesta quinta-feira.

“É importante que as famílias validem os dados o mais rápido possível, tenham acesso ao dinheiro e comecem a reconstruir a vida”, afirma o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

O ministro também ressalta que o trabalho das prefeituras deve ser contínuo. “Os municípios podem e devem alimentar o sistema o tempo todo. Nosso objetivo é agilizar o processo de liberação do recurso”, reforça Waldez, agradecendo o empenho da Dataprev e da CAIXA.

REPASSES E PLANOS – Até o momento, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) aprovou R$ 336,6 milhões para atender 214 municípios. Além disso, 456 planos de trabalho foram aprovados. Até a publicação desta matéria, foram registradas 169 mortes. Atualmente, há 45 pessoas desaparecidas, 581.638 desalojadas e 45.651 em abrigos. O número de resgate de animais chegou a 12.527 e, até agora, 473 municípios foram afetados pela chuva. O MIDR também começou a receber planos de trabalho para a reconstrução das áreas destruídas pelo desastre. Até agora, 46 planos de reconstrução estão em análise pelo ministério.