Auxílio Gás paga hoje (16) para NIS final 5

Nesta segunda-feira (16) também será efetuado o pagamento do Auxílio Gás para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cujos NIS terminam em 5. O valor deste auxílio é fixado em R$ 104 neste mês. O pagamento começou na última quinta-feira (12), quando os beneficiários com NIS final 1 e 2 receberam suas parcelas; aqueles com NIS 3 ou superiores estão sendo pagos conforme o calendário do Bolsa Família.

Previsto para durar até o final de 2026, o Auxílio Gás atende cerca de 5,5 milhões de famílias. A manutenção desse benefício foi garantida pela aprovação da Emenda Constitucional da Transição no final de 2022, assegurando que ele corresponda a 100% do preço médio do botijão de gás de cozinha.

É importante destacar que apenas aqueles inscritos no CadÚnico e que possuem pelo menos um membro da família recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) são elegíveis para receber o Auxílio Gás. A legislação que criou este programa também prioriza mulheres responsáveis pela unidade familiar e aquelas que são vítimas de violência doméstica.