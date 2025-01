Autoridades não acreditam em sobreviventes após acidente aéreo em Washington

Na manhã desta quinta-feira, 30, os bombeiros de Washington, D.C. confirmaram a recuperação de 28 corpos em decorrência de uma colisão fatal entre um avião comercial e um helicóptero militar, que ocorreu na noite anterior sobre o Rio Potomac. As autoridades locais não esperam encontrar sobreviventes entre as vítimas, conforme declarado em uma coletiva de imprensa.

Confira o momento do impacto:

URGENTE: avião de passageiros da American Airlines ACABOU DE CAIR em Washington, capital dos EUA. pic.twitter.com/vHWeimbjZQ — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 30, 2025

Coletiva de imprensa e dificuldades nas operações de resgate

A prefeita Muriel Bowser participou da coletiva, acompanhada por líderes do Corpo de Bombeiros e executivos da American Airlines, onde discutiram os esforços contínuos das equipes de resgate no local do acidente. Os trabalhos estão sendo complicados por condições climáticas adversas, que incluem frio intenso e ventos fortes.

O secretário de Transportes revelou que o helicóptero foi localizado na água em posição invertida, o que tem dificultado ainda mais as operações de recuperação. “Estamos comprometidos em trazer respostas para as famílias das vítimas e não descansaremos até que isso aconteça”, afirmou.

Até o momento, os dados divulgados indicam que 28 das vítimas eram ocupantes do avião, enquanto uma vítima pertencia ao helicóptero. A Casa Branca também corroborou as informações, enfatizando que mais de 30 corpos foram recuperados, mas sem qualquer sinal de sobrevivência.

Reabertura do aeroporto Ronald Reagan e impacto no tráfego aéreo

Em relação ao impacto no tráfego aéreo, o presidente da autoridade aeroportuária anunciou que o aeroporto Ronald Reagan será reaberto às 11h no horário local (13h no horário de Brasília), após ter sido fechado em função do acidente.