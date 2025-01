Autoridades investigam morte de trabalhador no Porto de Santos

A Capitania dos Portos de São Paulo apura a morte de um estivador de 49 anos, que foi prensado por uma carga de madeira no Porto de Santos na última quinta-feira (2).

Cláudio Roberto do Nascimento trabalhava no navio Aegean Spirit, que estava atracado no porto, quando aconteceu o acidente. Nascimento caiu no porão do navio após ser atingido pela carga. Ele foi resgatado já sem vida.

O Instituto de Criminalística realizou perícia no local e também apura o caso.

Segundo o portal G1, Nascimento trabalhava no embarque de derivados de madeira quando sofreu o acidente. Ele desempenhava essa função há dois anos.

A vítima foi resgatada por um serviço particular de urgência e encaminhada à UPA Central de Santos, porém sem sinais vitais. Um inquérito administrativo foi instaurado pela Capitania dos Portos para chegar à causa do acidente, segundo a Marinha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 agentes foram deslocados para atender a ocorrência e seis viaturas empenhadas.

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como morte suspeita. O 2º Distrito Policial da cidade vai conduzir as diligências sobre o acidente.