Autoridades dos EUA prometem manter ataques após ações dos Houthis no Mar Vermelho

Autoridades dos Estados Unidos intensificaram os alertas contra os rebeldes Houthi no Iêmen caso os ataques do grupo sobre embarcações no Mar Vermelho continuem. “Eles continuarão a sofrer as consequências se não acabarem com os seus ataques ilegais a navios internacionais e navios de guerra”, disse o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Os ataques dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen continuaram neste domingo, enquanto o governo de Joe Biden prossegue com os seus esforços para defender as rotas marítimas no Mar Vermelho e reter a influência crescente de um dos aliados mais ativos do Irã.

A mensagem de Austin foi repetida pelo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron. “Os ataques Houthis devem parar”, acrescentou Cameron.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, também alertou que os ataques podem continuar. “Estamos preparados para lidar com qualquer coisa que qualquer grupo ou país tente nos atacar. E o presidente (Joe Biden) deixou claro que continuaremos a responder às ameaças que as forças americanas enfrentam à medida que avançamos”, disse Sullivan à rede de TV CBS.

Os ataques aéreos dos EUA neste domingo atingiram seis províncias do Iêmen controladas pelos rebeldes Houthis, incluindo Sanaa, a capital. Os Houthis não deram nenhuma avaliação dos danos, mas os EUA descreveram ter atingido arsenais de mísseis subterrâneos, locais de lançamento e helicópteros usados pelos rebeldes.

“Estes ataques não vão desencorajar as forças iemenitas e a nação de manterem o seu apoio aos palestinos face à ocupação e aos crimes sionistas”, disse o porta-voz militar Houthi, Brig. Outro general dos Houthis, Yahya Saree, afirmou que “os ataques aéreos dos agressores não ficarão sem resposta”.