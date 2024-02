Autoridades de Turismo do Chile emitem comunicado oficial sobre incêndios que afetam o país

Em consequência dos incêndios florestais que afetam uma zona específica da região de Valparaíso, o setor do turismo do Chile lamenta a tragédia que coloca o país em luto nacional. Neste cenário, as autoridades chilenas informam aos turistas estrangeiros que passam férias no Chile ou pretendem ir ao país, que os principais atrativos do país e sua oferta turística em todas as regiões do Chile estão operacionais e preparados para receber a visita de viajantes internacionais.

Após os incêndios e como medida preventiva, autoridades fizeram um apelo especial aos turistas que se encontram especificamente na cidade de Viña del Mar para que sejam cautelosos e respeitem as instruções da autoridade nacional do país. Por este motivo, quem se encontra nas zonas afetadas pode ativar o Roaming de Emergência, para se manter conectado e seguir as instruções fornecidas pelo governo central.

Conectividade

As autoridades chilenas confirmaram que a conectividade com o Chile está funcionando. Os voos internos para o norte e sul do Chile estão operando normalmente. No entanto, as companhias aéreas sugerem que os passageiros verifiquem o estado dos seus voos devido a possíveis alterações nas condições meteorológicas.

Entretanto, para quem entra no país pelas fronteiras terrestres, a recomendação é sempre rever a informação disponível na Unidad de Pazos Fronterizos, uma vez que as condições meteorológicas habituais nas diferentes zonas podem provocar o encerramento de algumas passagens.

Chile Te Cuida

O Governo do Chile dispõe de um guia de orientação aos turistas estrangeiros onde podem encontrar recomendações para uma boa viagem e conselhos sobre prevenção, autocuidado e resposta a uma contingência. Este Guia também contém números de contato de emergência e links para acesso a informações de interesse, com todos os serviços básicos que funcionam normalmente.