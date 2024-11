Autoridades de SP cancelam viagem a Nova York para investigar execução de delator do PCC

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, determinou a suspensão de uma viagem internacional do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e do delegado-geral da Polícia Civil, Artur José Dian. Ambos cancelaram a ida a Nova York, onde participariam de um curso na Universidade de Columbia, para concentrar esforços na investigação do assassinato de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, ocorrido no Aeroporto Internacional de São Paulo.

A prioridade estabelecida pelo governo é resolver rapidamente o caso do ex-colaborador da Justiça e delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), cuja morte tem sido tratada como queima de arquivo por possíveis retaliações da facção criminosa. O Ministério Público de São Paulo protocolou um pedido para anular a delação premiada de Gritzbach e solicitou que as provas colhidas durante o processo sejam compartilhadas com as autoridades competentes.

Gritzbach, acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro que teriam movimentado R$ 30 milhões provenientes do tráfico de drogas, era um colaborador importante nas investigações contra o PCC. Seu depoimento havia revelado detalhes significativos sobre as operações internas da organização criminosa. Antes de sua colaboração com a Justiça, ele atuava como corretor de imóveis na Zona Leste de São Paulo e teria se associado ao traficante Anselmo Bicheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta.

A execução de Gritzbach ocorreu na sexta-feira passada, quando ele retornava de Maceió acompanhado da namorada. Dois homens encapuzados dispararam pelo menos 29 tiros no Terminal 2 do aeroporto. Na ocasião, além das lesões fatais sofridas por Gritzbach, um motorista de aplicativo foi atingido e faleceu posteriormente. A polícia investiga se o ataque está ligado a disputas internas ou vingança pelo suposto desvio financeiro envolvendo criptomoedas.

A cena do crime chocou pela brutalidade e pelo local onde ocorreu — um dos aeroportos mais movimentados do Brasil — levantando questões sobre a segurança pública e o alcance das organizações criminosas no país. As autoridades estão empenhadas em esclarecer os detalhes deste caso complexo e identificar todos os envolvidos na execução sumária do delator.