Porto de Santos intensifica ações de tratamento e controle de pragas agrícolas

A Autoridade Portuária de Santos (APS) intensificou suas operações de controle de pragas agrícolas em 2024, focando especialmente no percevejo-de-pintas-amarelas, uma praga originária da China que pode provocar sérios desequilíbrios ambientais.

As iniciativas para combater as pragas foram ampliadas, especialmente após a detecção do percevejo-de-pintas-amarelas na região. Essa espécie é motivo de preocupação devido ao seu potencial impacto negativo no meio ambiente.

Durante o ano anterior, a APS conduziu um total de 799 tratamentos fitossanitários, conhecidos como fumigações, que foram aplicados em porões de navios, contêineres e paletes. Esse número representa um crescimento em comparação com as 777 ações realizadas em 2023.

Em 2024, das ações implementadas até o momento, 83% foram direcionadas aos porões das embarcações, totalizando 664 intervenções e abrangendo mais de 42,5 milhões de toneladas de mercadorias.

Segundo informações divulgadas pela APS, aproximadamente 35% das embarcações tratadas têm como principal destino a China, país de origem do percevejo-de-pintas-amarelas. O Vietnã e a Indonésia seguem como os segundos e terceiros principais destinos, representando 9% e 7%, respectivamente.

A praga conhecida como percevejo-de-pintas-amarelas (Erthesina fullo) tem sido registrada com frequência na Baixada Santista, onde foram contabilizados 22 avistamentos, sendo Santos a cidade com maior incidência. Outros registros também ocorreram em São Vicente e Guarujá.

Acredita-se que o inseto tenha sido introduzido na região através de navios, possivelmente escondido dentro de contêineres. O primeiro registro desse percevejo foi próximo ao Porto de Santos.

Embora ainda não tenha provocado danos significativos no Brasil, especialistas demonstram preocupação com a possibilidade da praga se estabelecer e se espalhar. Se isso ocorrer, há risco de se tornar invasiva, ameaçando o equilíbrio ambiental local e acarretando prejuízos econômicos tanto para o Brasil quanto para outros países da América do Sul.

