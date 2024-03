Autor de Santo André lança Histórias em Quadrinhos desenhadas por Inteligência Artificial

Eduardo Kaze, autor independente do ABC Paulista, está se aventurando no cenário das histórias em quadrinhos nacionais com o lançamento de sua mais recente obra, “Os Livros de Jizu”. Essa criação não apenas marca a estreia do autor no universo das HQs, mas também destaca-se pelo uso pioneiro da inteligência artificial na concepção das ilustrações.

A história transporta os leitores para uma jornada intergaláctica fascinante, seguindo os passos de Jizu, um alienígena incumbido de julgar o destino da raça humana na Terra. Eduardo Kaze revela que “Jizu viaja pelo tempo e espaço, acumulando experiências que se tornam a base para a decisão final. Personalidades influentes compartilham suas vivências com o alienígena, sem perceber sua verdadeira identidade, pois ele está disfarçado entre nós,”, antecipa.

Os Livros de Jizu

A série, composta por edições envolventes, está disponível por R$11 a unidade, com uma oferta imperdível de lançamento: ao adquirir o primeiro número, os leitores recebem a segunda edição gratuitamente, proporcionando uma experiência dupla pelo preço de uma. Além disso, o frete está incluso para todo o Brasil, tornando a obra ainda mais acessível aos fãs de ficção científica e quadrinhos.

Para enriquecer a experiência dos leitores, Kaze disponibiliza gratuitamente o “Guia do Julgamento” em formato digital. Esse guia serve como uma ferramenta essencial para desvendar os segredos e nuances da narrativa envolvente de “Os Livros de Jizu”. Kaze descreve o guia como “o mapa para entender mais sobre o personagem e o mistério que aguarda o leitor”.

A combinação única de uma narrativa intergaláctica cativante com ilustrações geradas por inteligência artificial posiciona “Os Livros de Jizu” como um marco na evolução da ficção científica nacional. Eduardo Kaze não apenas abre novos horizontes para sua carreira, mas também para o cenário das HQs brasileiras, mostrando que a inovação e a criatividade podem ir além das fronteiras convencionais. Este é, sem dúvida, um convite para os leitores embarcarem num mundo novo e desbravarem os mistérios que aguardam nos Livros de Jizu.

Sobre Eduardo Kaze

Eduardo Kaze, nascido em 2 de março de 1984 em Santo André, é um autor multifacetado. Desde o lançamento do zine “Viva la Vala” em 2000, sua paixão pela escrita floresceu. Com uma trajetória que inclui romances, revistas literárias e títulos acadêmicos, Kaze diversifica seu portfólio. Em 2023, ele dá vida ao universo literário de “Os Livros de Jizu”, marcando sua incursão no mundo das HQs.