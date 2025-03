Autor de ‘Beleza Fatal’ quebra silêncio sobre comparação de Lola com Virginia

O autor da novela Beleza Fatal, Raphael Montes, fez declarações recentes que desmistificam especulações acerca da personagem Lola e sua suposta inspiração na influenciadora digital Virginia Fonseca. A trama, exibida pela Max, tem conquistado a audiência com suas narrativas intrigantes e personagens marcantes, mas a similaridade entre Lola e a influenciadora gerou discussões nas redes sociais.

Em uma entrevista concedida a Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, Montes afirmou categoricamente: “Não, Lola não é inspirada na Virginia”. Ele ressaltou que a personagem, embora tenha características que podem remeter a figuras públicas, não foi modelada diretamente a partir de nenhuma delas. “É engraçado como essa pergunta aparece com frequência, mas a verdade é que eu mal acompanhava o trabalho da Virginia”, acrescentou o autor.

Montes explicou que elementos da vida real influenciam a criação de suas personagens de maneira mais ampla. Ele citou exemplos como o uso do vestido branco e a frase emblemática “quem me conhece sabe”, que refletem tendências atuais e comportamentos populares, em vez de serem cópias de uma pessoa específica.

Além disso, ele mencionou a referência ao batom Calolias, que foi inspirado em uma situação verídica envolvendo uma figura pública conhecida por comercializar um produto semelhante. “Não é uma homenagem à Virginia; para mim, não houve essa referência”, afirmou.

Apesar das negativas do autor, internautas continuam a apontar semelhanças entre Lola e Virginia Fonseca, especialmente em relação à forma como promovem suas marcas pessoais. Algumas reações foram bem-humoradas: “O vestido do aniversário é igual ao da Virgínia no carnaval; não conhecia”, escreveu um usuário. Por outro lado, outros defendem que inspiração e cópia são conceitos distintos. “Inspiração não é cópia, galera! O Rog, por exemplo, é inteiro o Dr. Rey”, comentou outro internauta. E há ainda aqueles que defendem que quem realmente acompanha a novela percebe as diferenças: “Quem assiste à novela sabe que não tem nada a ver”.