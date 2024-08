Autopass e Consórcio Anhanguera discutem inovações no ecossistema do TOP

Em encontro realizado na manhã de quarta-feira (21), a Autopass e o Consórcio Anhanguera debateram inovações no ecossistema do TOP. Realizada no espaço para eventos da sede da Autopass no Itaim Bibi/SP, a reunião teve como objetivo principal aprofundar a integração entre os operadores e a empresa a fim de criar um ambiente de diálogo aberto para melhorias e inovações contínuas.

O diretor comercial da Autopass, Leonardo Ceragioli, conduziu a conversa e destacou a importância daquele momento como um marco para futuras colaborações. “Este encontro não é apenas uma reunião protocolar, mas um passo significativo em nossa jornada contínua de nos aproximar ainda mais dos operadores”, afirmou Ceragioli.

A equipe técnica da Autopass apresentou aos profissionais do Consórcio Anhanguera um sistema inovador desenvolvido para atender especificamente às demandas dos operadores para o aprimoramento da gestão diária da bilhetagem. Além disso, foram introduzidos os mais recentes validadores e periféricos da companhia, resultado do empenho da Autopass em adotar tecnologias avançadas para melhorar a eficiência das operações de transporte público.

O gerente de Experiência do Cliente e Marketing da Autopass, João Victor Dzeren, expôs uma visão abrangente do ecossistema do TOP e suas funcionalidades, que vão além do transporte. Ele enfatizou a acessibilidade que o TOP oferece, permitindo que seus usuários desfrutem de benefícios antes inacessíveis principalmente para as classes C, D e E. “O TOP transcende a simples bilhetagem eletrônica, ele coloca um portal de serviços nas mãos de cada passageiro”, pontuou João.

O gerente de Operações da empresa, Adriano Rocha, detalhou a estrutura de atendimento dedicada aos operadores, reforçando o compromisso da Autopass com um suporte rápido, robusto e eficaz.

Já o gerente de Prevenção a Fraudes, Alexandre Piorunneck, compartilhou os indicadores e estratégias mais recentes implementadas pela Autopass para combater fraudes e garantir a segurança no uso do cartão TOP e dos benefícios de gratuidade.

O evento proporcionou uma excelente oportunidade para coletar feedbacks dos operadores do Consórcio Anhanguera. As diversas sugestões de melhorias e esclarecimentos de dúvidas foram fundamentais para reforçar a parceria existente. Essa interação contribui diretamente para o desenvolvimento contínuo e colaborativo dos serviços de bilhetagem da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).