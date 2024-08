Autopass completa 15 anos de fundação e se consolida no mercado latino-americano de mobilidade

Ao completar 15 anos de fundação, a Autopass se consolida com uma das principais empresas de mobilidade da América Latina. Fundada em 2 de setembro de 2009, atualmente, para além de bilhetagem, a empresa brasileira é vista no mercado como uma facilitadora de conexões entre os usuários do transporte público e uma variedade de serviços e produtos, que incluem desde opções financeiras até soluções de saúde e bem-estar, tudo isso por meio da plataforma TOP.

Um dos próximos passos da companhia, que investe continuamente em inovações tecnológicas, será lançar o pagamento por biometria facial. O projeto-piloto deve ter início nos próximos meses e tem como objetivo simplificar a vida dos passageiros que utilizam o transporte público metropolitano.

A empresa, que hoje está presente em 52 cidades, planeja também estender sua atuação para mais municípios, melhorar o acesso a seus serviços e fortalecer seu ecossistema com mais parceiros que fomentem a inclusão a fim de facilitar o acesso a serviços essenciais como banco, saúde, educação, alimentação, entretenimento e cultura, especialmente para as classes C, D e E.

“Ao longo dos últimos 15 anos, a Autopass se consolidou como uma das líderes em bilhetagem eletrônica na América Latina e emergiu como uma das pioneiras em soluções integradas que transcendem a mobilidade, oferecendo uma gama mais ampla de benefícios aos clientes. Este aniversário nos convida a refletir sobre nossa evolução e a agradecer aos nossos colaboradores, parceiros e clientes, cuja confiança impulsionou nossa incessante inovação e aprimoramento”, afirma Rodney Freitas, CEO da Autopass. “Olhando adiante, estamos motivados a continuar expandindo nossos serviços e integrando as tecnologias mais avançadas para enriquecer ainda mais a experiência de mobilidade humana. Nosso compromisso vai além de simplesmente ajudar a transportar pessoas; estamos dedicados a tornar as cidades mais conectadas e acessíveis, promovendo a inclusão e o bem-estar para as pessoas. Agradecemos profundamente a todos que têm caminhado conosco nesta jornada transformadora”, complementa.

Fundação e trajetória

Fundada em 2009, a Autopass rapidamente se tornou uma peça-chave na transformação do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público em São Paulo. A empresa surgiu como resultado da criação, em 2006, do cartão BOM pelo Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT), que reúne os operadores de ônibus regulamentados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). Ao assumir a gestão do BOM e das tecnologias de cobrança no embarque dos ônibus da EMTU e de alguns municipais, a Autopass desempenhou um papel essencial na modernização da bilhetagem eletrônica na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Desde o início, a empresa tem se dedicado a expandir e modernizar a acessibilidade e eficiência dos serviços de transporte. Em 2011, ampliou suas operações para incluir os trilhos (Metrô e CPTM) e, em 2012, já havia alcançado a marca de mais de 3 milhões de cartões emitidos. A trajetória de inovação continuou com a introdução de tecnologias avançadas, como a criação de aplicativos para a compra de créditos e consulta de saldo do cartão de transporte a partir de 2014, a criação da plataforma TOP em 2020 e o pagamento por qualquer cartão de crédito e débito nos ônibus metropolitanos (EMV) em 2022.

A Autopass se destaca não apenas pelo desenvolvimento de tecnologias, mas também pela integração de uma ampla gama de serviços que vão além da mobilidade. Com o cliente no centro de suas operações, a empresa busca facilitar o acesso a serviços financeiros para as classes C, D e E, promover parcerias que oferecem acesso a saúde, bem-estar, alimentação e entretenimento, além de disponibilizar produtos e serviços a preços acessíveis.

Além de sua atuação na Região Metropolitana de São Paulo, a Autopass gerencia cartões de transporte em outras localidades, como o Itacard, em Itapecerica da Serra, e o City+, em Guarujá e Bertioga. Esses cartões, personalizados com a marca de seus respectivos municípios, permitem que as administrações locais assegurem a correta aplicação de gratuidades, enquanto os demais clientes desfrutam de maior controle e segurança ao comprar e utilizar créditos no transporte público municipal.

Atualmente, os validadores da Autopass estão presentes em 52 municípios, abrangendo mais de 192 estações de trilhos operadas pela CPTM, Metrô e ViaMobilidade, além de estarem instalados em mais de 7 mil ônibus.

Linha do tempo

2009: A Autopass é fundada com o compromisso de transformar o setor de transporte público.

2011: Início da utilização do cartão BOM nos trilhos, o que expandiu significativamente o alcance do sistema de bilhetagem para além dos ônibus.

2012: Emissão de +3 milhões de cartões, número que demonstrou o rápido crescimento, capilaridade e aceitação do sistema.

2014: Lançamento do aplicativo BOM, que marcou o início da integração de soluções digitais que simplificam a compra e gestão de créditos no transporte público.

2015: Início da operação com máquinas de autoatendimento (ATMs) nos terminais e estações, capilarizando ainda mais os pontos de recarga e a utilização dos cartões por meio de um canal físico.

2018: Lançamento do aplicativo VouD, aliado às tendências de digitalização para oferecer mais comodidade aos clientes.

2020: Lançamento do cartão TOP e introdução de bilhetagem dos trilhos por QR Codes digitais e físicos, modernizando o acesso ao transporte público. No mesmo ano, a Autopass adquire a ViaNova a fim de ampliar seu portfólio de produtos e serviços para o mercado de benefícios corporativos.

2021: Descontinuação da venda de créditos para o BOM e lançamento da plataforma e aplicativo TOP, que converteu o tradicional cartão de bilhetagem em uma solução multifuncional ao incorporar funções de conta digital e crédito.

2022: Consolidação da Autopass como uma marca líder em inovação, com mais de 13 milhões de cartões emitidos entre BOM, TOP Transporte e TOP Mastercard®.

2023: Rebranding da marca e introdução de novos desafios, incluindo a expansão para novos municípios fora do Estado de São Paulo e disponibilização de serviços que vão além da bilhetagem, como saúde, bem-estar, alimentação e entretenimento, buscando oferecer produtos e serviços a custos acessíveis.

Autopass em números

de 10 milhões de transações por dia

de 1,5 bilhão de vendas de vale-transporte por ano

de 25 mil empresas de RH atendidas

de 13 milhões de cartões emitidos

de 5 milhões de clientes

de 550 milhões de bilhetes QR Codes emitidos

de 60 operadores de transporte público atendidos

de 80 pontos presenciais de emissão de cartões TOP

de 800 máquinas de autoatendimento (ATMs) distribuídas em terminais e estações

de 8.000 pontos de vendas para recarga de créditos