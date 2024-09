Autopass atualiza débito pinless no aplicativo TOP

A Autopass, uma das líderes em soluções de bilhetagem para o transporte público na América Latina, está inovando mais uma vez com a introdução do sistema de débito pinless no aplicativo TOP. Essa nova funcionalidade permite que os usuários comprem bilhetes digitais QR Code para o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e realizem suas recargas de crédito do cartão TOP de forma extremamente rápida e segura, sem a necessidade de digitar a senha do cartão.

Antes, para adquirir o bilhete no app TOP no débito, os clientes tinham que acessar o aplicativo de seu respectivo banco e inserir sua senha e/ou autenticar a transação. Agora, com o pinless, com apenas um clique é possível efetuar a compra da passagem nessa modalidade.

“A inovação está no centro de tudo que fazemos na Autopass, e a funcionalidade de débito pinless é mais um passo para simplificar o processo de recarga e compra, tornando-o mais ágil e intuitivo”, afirma Rodney Freitas, CEO da Autopass. “Com essa nova característica, almejamos digitalizar e modernizar a experiência de nossos clientes ainda mais, alinhando o nosso setor às melhores práticas e tendências globais de pagamento.”

O sistema pinless está ganhando popularidade no Brasil como uma tendência crescente de pagamento, especialmente devido à sua combinação ideal de segurança e conveniência. O uso de tecnologias de pagamento sem senha (como o pagamento por aproximação dos cartões físicos e o pinless), teve um crescimento significativo, refletindo a preferência dos consumidores por métodos mais práticos e seguros. Mais de 50% das transações em estabelecimentos comerciais no país já são realizadas por aproximação sem o uso de senha, por exemplo, evidenciando a aceitação e a confiança nessa tecnologia.

Os usuários do aplicativo TOP já podem aproveitar a facilidade do débito pinless a partir da versão 3.13.0, disponível na AppStore para iOS e na PlayStore para Android.

Para mais informações sobre o débito pinless e outras funcionalidades do aplicativo TOP, visite boradetop.com.br.