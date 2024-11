Automechanika Shanghai recebe grupo de empresários brasileiros organizado pela China Link 

A China Link, principal empresa brasileira especializada em soluções em importações da China, participa pela segunda vez da Automechanika Shanghai, uma das maiores feiras do setor automotivo no mundo, que acontece entre os dias 2 e 5 de dezembro. Neste ano, a China Link lidera um grupo com cerca de 10 empresários brasileiros de diversos segmentos, como autopeças e aftermarket.

No local, o evento contará com a participação de mais de seis mil expositores e visitantes de mais de 180 países, sendo uma vitrine para inovações do mercado chinês e um ambiente propício para o desenvolvimento de networking.

Os empresários terão a oportunidade de reforçar laços com os fornecedores chineses, conhecer inovações em inteligência artificial, tecnologia para criação de energias alternativas, além de matéria-prima moderna para produção de peças automotivas.

“Estar presente em um evento como este é essencial para os empresários que desejam se posicionar competitivamente no mercado automotivo brasileiro. As conexões feitas aqui impactam diretamente na qualidade e no custo dos importados, trazendo margem de lucro maior para quem corta o intermediário local”, destaca Lincoln Fracari, CEO da China Link.

Neste ano, serão destaques peças específicas para veículos elétricos e híbridos, que acompanham a demanda global por mobilidade sustentável. Outro ponto em evidência, são os componentes voltados para automação e digitalização, sinalizando avanços na integração de tecnologia nos veículos.

O evento também apresentará soluções voltadas à customização e acessórios, respondendo às exigências de personalização do consumidor moderno, e soluções de reposição inteligente, que utilizam inteligência artificial para otimizar processos e melhorar a eficiência no mercado de aftermarket.

“A inteligência artificial será mostrada em peso durante os dias de evento, transformando o setor automotivo nas áreas de desenvolvimento de peças até a integração de novos sistemas energéticos. Esse tipo de avanço pode abrir caminhos para fornecedores e importadores brasileiros se adaptarem às tendências globais”, completa Fracari.

A Automechanika Shanghai reforça o papel da China como polo estratégico para o mercado automotivo global, além de ser o evento mais relevante na Ásia deste setor. Para aqueles que desejam participar da próxima edição, o executivo aconselha planejamento e organização. “Participar da feira é estar alinhado com as inovações do mercado. Por isso, o empresário deve avaliar a demanda do seu negócio, se programar financeiramente e buscar suporte especializado para maximizar os benefícios de um evento como este”, finaliza.

Sobre Grupo China Link

O Grupo China Link iniciou suas atividades em outubro de 2009 no setor de importações da China. Nos anos seguintes, expandiu sua presença no mercado brasileiro e, atualmente, as empresas da holding atuam em áreas que vão desde a consultoria de importação até o bem-estar e a segurança ocupacional dos colaboradores. A missão é oferecer uma ampla gama de soluções B2B no mercado. Entre as marcas atendidas pelo Grupo China Link estão Carrefour, Buddemeyer, HP, Klabin, Farmaervas, Flamengo FC, Ford, Fox, CVC, Rock In Rio, Scania, Sebrae, Track & Field, Trifil, entre outras.

Com os anos, a holding ampliou sua participação em diversas áreas de atuação, contando com as subsidiárias: China Link, Mamba Digital, Processo Log & Comex, ImpoClub, Big Blue Seguros, Sharpei Snacks, CLT Med, Sharpei Vending Machine, CLT Cert, ContCommerce, Carpa e Método 12P.

Sobre Lincoln Fracari

Lincoln Fracari é fundador do Grupo China Link e CEO da China Link, onde se destaca como consultor na área de negócios com a China e a Ásia. Empresário, investidor e palestrante, também é autor dos livros ‘Importador Profissional – O caminho para importação da China’, que ficou na lista dos mais vendidos na categoria de negócios, e o ‘Cabeça de líder, mentalidade de CEO’, lançado recentemente. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista e especializado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas.