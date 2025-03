Automec promove debates sobre inovação e sustentabilidade no Aftermarket

A Automec, maior feira para o mercado de reparação e reposição automotiva da América Latina, terá uma programação completa de painéis e palestras direcionados aos visitantes que buscam qualificação profissional e atualização no setor automotivo. Localizada no Pavilhão 8 do São Paulo Expo, a Arena de Conteúdos estará aberta entre os dias 22 e 26 de abril de 2025, e terá entrada gratuita a todos que se credenciarem para visitar a área de exposição.

Eduardo Marchetti, gerente da Automec, explica que a programação terá painéis com conteúdos focados nos principais desafios do setor. “Teremos a participação de associações, como SINDIPEÇAS, SINDIREPA, ALIANÇA DO AFTERMARKET AUTOMOTIVO BRASIL, CONAREM, ANDAP e SICAP, outros parceiros, como IQA, SENAI, que vão trazer temas muito relevantes para toda a cadeia do aftermarket”.

A grade dos workshops começa com as novas tecnologias e negócios para as oficinas, no dia 22, a partir das 14 horas. Já estão confirmadas palestras de importantes associações do segmento, que vão levantar temas como gestão inteligente das oficinas, desafios do Diesel e Biodiesel, integração de tecnologias avançadas na cadeia de suprimentos de autopeças, entre outros.

O futuro da mobilidade: eletrificação e descarbonização

Na quarta-feira, 23 de abril, o principal assunto será a descarbonização e as novas matrizes energéticas em vigor. SINDIPEÇAS, CONAREM e SENAI vão falar sobre o impacto da eletrificação na demanda por autopeças, os desafios na produção e distribuição de peças para veículos elétricos, capacitação da força de trabalho para esse mercado, além da transformação da mobilidade e o uso sustentável de biocombustíveis.

No dia 24 é a vez de debater a sustentabilidade e ESG com mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade, que vai reunir cases de sucesso de ESG das sistemistas e falar sobre o uso do gás natural na descarbonização da frota de pesados. Na sequência, representantes do SENAI vão abordar a economia circular e como transformar resíduos em valor no setor de autopeças. Encerra a programação o painel dos Caminhoneiros Surdos do Brasil, que vai tratar sobre inclusão e tecnologia para potencializar o talento dos mecânicos surdos.

Produtividade e digitalização

Na sexta-feira, 25 de abril, o assunto principal do Espaço de Conteúdo será a produtividade das oficinas. Outro painel vai abordar qual a melhor gestão para tornar o negócio mais lucrativo. O dia terá uma palestra com o SENAI sobre E-commerce e as vantagens de vender e comprar online, além de um painel direcionado a presença feminina no setor.

Para encerrar a programação no sábado, dia 26, a partir do meio-dia, o tema será o desenvolvimento profissional. As palestras serão sobre treinamentos de alta performance, certificações profissionais, serviços premium, com a influenciadora Paula Mascari, qualidade como diferencial competitivo e marketing para oficinas mecânicas.

Realizada a cada dois anos pela RX, a Automec já está com o credenciamento aberto. Para se cadastrar o visitante deve preencher as informações solicitadas nesse link. A entrada será gratuita para quem que se cadastrar até dia 19 de abril. Após essa data, será cobrada entrada. O evento conta com o apoio das principais associações do setor, como Sindipeças, Abipeças, Aliança, Andap, Anfape, Asdap, Conarem, Sicap, Sincopeças e Sindirepa.