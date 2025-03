Automec acontece entre 22 e 26 de abril, no São Paulo Expo

A 16ª edição da Automec, principal feira de reposição e reparação automotiva da América Latina, será a maior da história. O evento que acontece entre 22 e 26 de abril, no São Paulo Expo, já tem confirmada a participação de mais de 1500 marcas com novidades e lançamentos para a cadeia de autopeças, equipamentos e serviços para todos os tipos de veículos.

Distribuídos em 105 mil metros quadrados dentro e fora dos pavilhões, os expositores devem receber 90 mil pessoas durante os cinco dias de exibição. O gerente da feira, Eduardo Marchetti, destaca que dentro desse público, 70% dos visitantes é formado por profissionais com envolvimento na decisão de compra.

“Nosso compromisso, como organização, é oferecer um ambiente propício para conexões, um ponto de encontro para todo o setor de reposição e reparação automotiva. Para 2025, estimamos gerar mais de 500 mil leads comerciais de negociação, e impulsionar o crescimento do mercado como um todo”, comenta.

Maior presença internacional

A Automec 2025 também terá uma presença internacional 20% maior em relação a edição anterior. Com marcas originárias de diversos países, como Turquia, Argentina, Índia, China, Coreia, Japão, EUA, Alemanha, Holanda, entre muitos outros.

“Isso vai permitir aos visitantes terem acesso às principais novidades e uma ampla variedade de produtos, serviços e tecnologias para escolher qual delas se encaixa melhor em seus objetivos e negócios. Esse ano teremos até empresas da Polônia e de Luxemburgo marcando presença na Automec”, explica Marchetti.

O evento terá ainda uma área exclusiva internacional, que vai concentrar estandes de empresas estrangeiras que oferecem novidades para toda a cadeia de fornecimento de autopeças.

Automec XP

Com foco na interatividade e aprendizado na prática, a Automec XP reunirá três grandes atrações: a Arena de Conteúdos, a Universidade Automec e o Garage Show “É uma resposta a solicitação dos próprios visitantes da feira, que querem mais interação e experiências práticas. Essas atividades foram criadas para proporcionar um espaço dinâmico, onde os profissionais do setor possam aprender, testar e vivenciar as novidades de perto“, afirma Marchetti.

Situado no Pavilhão 8, a Arena de Conteúdos terá uma programação completa de painéis e palestras para quem está em busca de qualificação profissional e atualização no setor automotivo. Com entrada gratuita e aberta a todos que se credenciarem para visitar a área de exposição, vai tratar de temas que vão ditar o futuro dos setores de reposição e reparação, como descarbonização, novas tecnologias para as oficinas, sustentabilidade, entre outros.

A Universidade Automec, que faz a sua estreia nessa edição, vai trazer cursos e treinamentos com certificações reconhecidas nacionalmente e que representam um importante diferencial num mercado cada vez mais competitivo. Realizada em parceria com SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, IQA – Instituto da Qualidade Automotiva e outras empresas do segmento, a atividade dará aos visitantes a oportunidade de aprender mais, por exemplo, sobre sistemas de direção assistidas e manutenção das oficinas. Após a conclusão, vão receber um certificado endossado pela Universidade Automec e seus parceiros.

Por fim, a Automec XP terá mais uma edição do Garage Show, dentro da Arena Perfect Automotive, que será o palco ideal para testar ao limite a qualidade e resistência das peças automotivas em manobras de drift de alta performance. Com a presença de pilotos profissionais, os componentes dos veículos serão colocados a prova nas curvas do circuito exclusivo disponível na área externa do São Paulo Expo. A atividade será feita em parceria com a Ultimate Drift, e conta com o patrocínio da Mahle, NGK e SKY Automotive.

“A cada edição, a Automec se reafirma como o principal ponto de encontro do setor na América Latina, reunindo inovação, networking e oportunidades de negócios em um só lugar. Estamos preparados para entregar a maior e melhor edição da história”, conclui o gerente da Automec, Eduardo Marchetti.

Realizada a cada dois anos pela RX, a Automec já está com o credenciamento aberto. Para se cadastrar o visitante deve preencher as informações solicitadas nesse link. A entrada será gratuita para quem que se cadastrar até dia 19 de abril. Após essa data, será cobrada entrada. O evento conta com o apoio das principais associações do setor, como Sindipeças, Abipeças, Aliança, Andap, Anfape, Asdap, Conarem, Sicap, Sincopeças e Sindirepa.