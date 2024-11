Áustria Mac Lane participa do Vôlei Master

Austria Mac Lane, uma figura marcante no cenário do voleibol master, se destaca mais uma vez ao competir pelo Alexandre Vôlei BH. Haroldo da Silva, seu pai e oficial de justiça, sempre se preocupou com os transtornos causados por nomes comuns que podem levar a confusões judiciais. Assim, quando suas filhas nasceram, ele optou por nomes únicos: Áustria e Argélia. Embora nunca tenham enfrentado questões legais relacionadas a homônimos, os nomes inusitados trouxeram outros desafios, especialmente durante a infância.

Austria, atualmente com 58 anos, está novamente em Saquarema para disputar o Vôlei Master pela quinta vez consecutiva. Participando das categorias de quadra, duplas e quartetos de praia para atletas acima de 55 anos, ela reflete sobre sua trajetória. “No começo foi difícil com um nome tão diferente, mas hoje já me acostumei”, comenta Austria. Seu sobrenome, Mac Lane, é uma homenagem à atriz Shirley MacLaine, por quem Haroldo tinha grande admiração.

Desde jovem apaixonada pelo voleibol, Austria deu seus primeiros passos no esporte aos 30 anos no Clube Belo Horizonte. “Fui inspirada pelos grandes nomes do vôlei masculino como Marcelo Negrão e Tande”, conta ela. Mesmo tendo começado tardiamente no esporte, Austria construiu uma carreira sólida ao longo de mais de três décadas, competindo por várias equipes renomadas.

“Saquarema é um lugar especial“, diz Austria. “O ambiente é incrível; você respira voleibol o tempo todo”. Ela destaca a importância da camaradagem e do espírito esportivo entre os atletas veteranos. “Apesar das limitações que a idade traz, continuamos dedicados e entusiasmados”.

Neste ano, o Vôlei Master 2024 promete ser um evento grandioso no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel em Saquarema. Com início marcado para o dia 16 de novembro, a competição contará com a participação de mais de 2000 atletas divididos em 156 equipes indoor e competidores em duplas e quartetos nas quadras de areia. Nomes históricos do voleibol brasileiro também estarão presentes.

Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), ressalta a relevância do evento: “O Vôlei Master é um testemunho da paixão nacional pelo esporte”. A competição servirá ainda como classificatória para a Superliga Master de 2025, incentivando ainda mais a prática entre veteranos.

A edição deste ano garantirá vagas para 33 equipes na Superliga Master nas diversas categorias etárias tanto masculinas quanto femininas. Este esforço visa consolidar o voleibol master como um pilar importante na promoção da saúde e da amizade através do esporte.