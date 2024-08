Australiano vence 50m livre das Olimpíadas, mas recorde de Cielo sobrevive

O recorde de Cesar Cielo sobreviveu a mais uma edição de Jogos Olímpicos. Nesta sexta-feira, na grande final dos 50m livre das Olimpíadas de Paris, o australiano Cameron McEvoy conquistou a medalha de ouro ao nadar em 21s25, bem longe da marca do brasileiro, que é de 20s91.

O pódio teve ainda Benjamin Proud, da Grã-Bretanha, com a prata, que nadou em 21s30, e Florent Manaudou, da França, com o bronze, que fez em 21s56.

Não bateram (o recorde), mas foi muito legal assistir à prova de hoje. O francês chamou a arquibancada antes da prova, a galera começou a bater palma, coisa que a gente não está acostumado na piscina. Não quebrou a regra, está valendo. ‘A casa é minha, a piscina é minha, o país é meu’. E por fora, na raia 1, ele conquistou medalha de bronze

RECORDE DO BRASILEIRO

Em 18 de dezembro de 2009, Cielo fez 20s91 durante o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, disputado em São Paulo, quebrando, naquele dia, o recorde mundial de 20s94, então pertencente ao francês Frederick Bousquet. É importante destacar que a marca do campeão olímpico foi conquistada na época dos super trajes da natação, hoje proibidos.

Em uma entrevista em junho, Cesar Cielo comentou sobre a possibilidade da queda do recorde, mas confessou que preferia manter sua marca até que um brasileiro consiga alcança-la.

“A possibilidade da quebra do recorde faz parte do processo. Os recordes foram feitos para serem quebrados. E eu sei que a minha hora vai chegar, né? Eu já fui um cara que teve por muito tempo muito mais do que eu imaginei. Eu nunca imaginei estar falando de manter um recorde por mais de 10 anos”, disse.

“A minha torcida é para que os atletas façam ótimas performances. Se tivesse um brasileiro, ia ser mais fácil torcer pelo brasileiro. Eu não quero ficar torcendo para gringo”, brincou Cielo. “Espero que eles consigam o melhor para a carreira deles. Mas a torcida pela linha vermelha, ela fica um pouquinho. Ela vai ficar mais contida, mais escondida. Mas ela sempre está ali”, completou.

Até o momento, durante as Olimpíadas em Paris, somente um nadador bateu recorde mundial. Na final dos 100m livre, o chinês Zhanle Pan nadou em 46s40 e quebrou sua própria marca alcançada neste ano, no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Qatar.

Foi o primeiro e único recorde mundial das provas de natação de Paris, que já estão no sétimo dia de competição. O brasileiro Cesar Cielo já foi dono da marca, quando nadou os 100m livre em 46s91, no ano de 2009, quando ainda era permitido o uso de trajes tecnológicos. O romeno Davi Popovici foi o primeiro a superar a marca do brasileiro, em agosto de 2022, ao fazer 46s86.